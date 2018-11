Reus erklärt Dortmunds Aufschwung unter Favre

Marco Reus spricht über den Aufschwung des BVB unter Lucien Favre

Kapitän Marco Reus hat den Aufschwung von Borussia Dortmund erklärt und dabei Trainer Lucien Favre in den höchsten Tönen gelobt.

"Unser Trainer hat immer die richtigen Lösungen parat, das ist für uns Spieler extrem wichtig", sagte Reus gegenüber "Sport Bild". "Du hörst genau hin, was der Trainer von dir erwartet, siehst im Training, was ihm besonders wichtig ist. Lucien Favre legt großen Wert auf die Details. Wir Spieler merken, dass es auf die kleinen Dinge ankommt, um erfolgreich zu sein."

Unter Favre blieb der BVB bis zur bis zum 0:2 bei Atlético Madrid in der Champions League am Dienstag in 15 Pflichtspielen ungeschlagen. Noch nie startete ein neuer Coach so gut in Dortmund.

"Es ist wichtig, dass der Trainer uns eine bestimmte Philosophie mit auf den Weg gibt. Das hat am Anfang noch etwas gehapert, aber wir sind ruhig geblieben und kommen jetzt ins Rollen. Unseren guten Lauf wollen wir bis zur Länderspielpause unbedingt fortsetzen", sagte Reus.

Der Nationalspieler selbst befindet sich seit Wochen in Topform - nicht selbstverständlich angesichts seiner Kreuzbandverletzung, die ihn in der vergangenen Saison zu einer neunmonatigen Pause zwang.

"Ich fühle mich jetzt endlich wieder topft und richtig gesund. Das ist für mich sehr wichtig", erklärte Reus. "Nach meiner langen Verletzungspause war mir Anfang des Jahres klar, dass ich nicht sofort wieder auf meinem absoluten Top-Niveau einsteige. Gerade bei längeren Verletzungen heißt es ja, dass man den gleichen Zeitraum der Ausfallzeit noch mal benötigt, um danach wieder bei 100 Prozent anzukommen. Ganz falsch ist das sicher nicht."

Reus bremst Titel-Euphorie rund um den BVB

In 16 Pflichtspielen 2018/2019 war der 29-Jährige an 16 Treffern direkt beteiligt. ""Es ist schön, dass ich der Mannschaft so helfen kann. Ich trage meinen Teil zu unserem Erfolg bei, habe aber auch gute Mitspieler um mich herum", so Reus.

Das Kapitänsamt habe er "sehr gern angenommen", bekannte der gebürtige Dortmunder, der in dieser Rolle beim BVB Marcel Schmelzer ablöste. "Natürlich übernehme ich Verantwortung – jetzt noch mehr als zuvor." Das Vertrauen von Mitspieler und Trainer fühle sich "richtig gut an", ergänzte Reus.

Obwohl der BVB auch dank Reus' Leistungen nach zehn Spieltagen die Bundesliga-Tabelle mit 24 Punkten souverän vor Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern (beide 20) anführt, bremste der Offensivspieler die Titel-Euphorie rund um ihn und den Revierklub. "Von heute auf morgen kann man keine Wunderdinge erwarten – weder von mir noch von der Mannschaft", so Reus.