BVB stellt bei Atlético neuen Negativrekord auf

BVB liefert harmloseste Offensivleistung seiner Champions-League-Geschichte ab

Borussia Dortmund hat beim 0:2 gegen Atlético Madrid nicht nur die erste Niederlage überhaupt unter Trainer Lucien Favre kassiert. Der BVB stellte auch einen neuen Champions-League-Negativrekord auf.

Ausgerechnet die bislang so hochgelobte Dortmunder Offensive versagte in Madrid auf ganzer Linie. Nur vier Schüsse gab der BVB ab, keiner davon ging aufs Tor. Beides sind die schlechtesten Werte bei einem Auftritt der Schwarz-Gelben in der Königsklasse seit Beginn der detaillierten Datenerfassung im Jahr 2003.

"Wir waren heute nicht so frisch. Atlético hat die Räume sehr eng gemacht, das war sehr schwer für uns. Wir haben nur wenige Lösungen gefunden", erklärte Kapitän Marco Reus den schwachen Auftritt seiner Mannschaft.

"Wir hatten sehr wenig Torschüsse und nicht so viele Chancen, das gibt es schon mal", sagte Innenverteidiger Manuel Akanji. Trainer Lucien Favre lobte die Madrider: "Sie waren extrem aggressiv im Zweikampf und sehr kompakt. Sie haben gewartet und es war schwer, ein paar Lücken zu finden."