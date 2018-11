Khedira-Bruder verrät: Sami denkt nicht an DFB-Rücktritt

Rani Khedira wechselte 2017 von RB Leipzig nach Augsburg

Beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg ist Rani Khedira mittlerweile Leistungsträger. Trotzdem wird der 24-Jährige immer wieder mit seinem älteren Bruder Sami verglichen. In seiner Karriere habe er allerdings auch viele Ratschläge vom heutigen Juventus-Spieler bekommen.

"In der Phase, in der ich in Leipzig nicht gespielt habe, hat er mich dazu gebracht, zum Trainer zu gehen. Obwohl ich damals noch sehr jung war, konnte ich den Mut aufbringen und fragen, wieso ich meine Einsatzminuten nicht bekomme und was ich ändern soll", verriet der Augsburger in der "Sport Bild". Zwischen 2014 und 2017 lief der Mittelfeldmann in Sachsen auf.

Dass sein Bruder nach dem WM-Debakel nicht mehr für das DFB-Team nominiert wurde, stört Rani Khedira: "Sami hat bei Juventus Turin allein in der letzten Saison neun Tore geschossen und so viele Einsatzminuten wie selten zuvor in seiner Karriere gehabt. Dann hat man seinen Zenit ja nicht überschritten. Vor der WM hat Joachim Löw gesagt, dass Sami unentbehrlich sei."

Auch nach 77 Länderspielen für die deutsche Nationalmannschaft denke der Weltmeister 2014 laut seines Bruders nicht an einen Rücktritt. "Wenn man gut genug ist und seinem Land helfen könnte, sollte man dies auch machen und Eitelkeiten hintanstellen, solange der Körper mitmacht", so Khedira.