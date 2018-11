Ibrahimovic erklärt seinen spektakulären PSG-Wechsel

Zlatan Ibrahimovic spielte vier Jahre lang für Paris Saint-Germain

Zlatan Ibrahimovic, der seit März diesen Jahres in der US-amerikanischen Major League Soccer bei Los Angeles Galaxy für Furore sorgt, hat Details über seinen Wechsel zu Paris Saint-Germain im Jahr 2012 bekannt gegeben.

Der Superstar, der im Jahr 2012 noch beim damaligen italienischen Meister AC Mailand unter Vertrag stand, war im Sommer 2012 für 21 Millionen Euro an die Seine gewechselt. Und das, obwohl er darauf eigentlich gar keine Lust hatte.

In einem Auszug aus seiner neuen Biografie mit dem bescheidenen Titel "Ich bin Fußball", der jüngst in der schwedischen Zeitung "Aftonbladet" veröffentlicht wurde, hieß es: "Ich forderte dasselbe Gehalt, das ich in Mailand bezog und ich wollte erreichen, dass sie sagen: 'Man, du übertreibst komplett.' Damit sie den Deal platzen lassen."

Zum Zeitpunkt dieser Verhandlungen um einen Wechsel des Stürmerstars von Milan nach Paris hatte der Schwede offensichtlich gar keine großen Absichten, in die Ligue 1 zu wechseln. Mit zuvor 28 Ligatoren in 32 Partien hatte Ibra großen Anteil an der Meisterschaft der Rossoneri gehabt und hätte auch über 2012 hinaus gerne weiter für Milan gespielt.

Um den Wechsel zu Paris platzen zu lassen, habe er seinem Berater Mino Raiola eine ganze Reihe von Forderungen mit in die Verhandlungen mit dem französischen Hauptstadtklub mit auf den Weg gegeben. Nach eigener Aussage habe es den heute 37-Jährigen überrascht, dass Paris dennoch auf einen Transfer pochte.

Ibrahimovic: "Bin ein Mann, der sein Wort hält"

"Ich habe Mino gesagt: 'Ich will all diese Sachen.' Und ich habe sie alle aufgezählt. Als wir irgendwann gegangen waren, sagte ich Helena (seine Ehefrau, Anm. d. Red.), dass sie das niemals akzeptieren würden, dass es keine Chance gab. Aber nach nur 20 Minuten hat mich Mino angerufen und gesagt: 'Du bekommst alles.' Danach gab es kein zurück mehr, also habe ich ihm gesagt: 'Okay, bereite alles vor.' Denn ich bin ein Mann, der sein Wort hält", berichtete Zlatan von den entscheidenden Gesprächen vor seinem Abschied nach Paris.

Obwohl er offensichtlich zunächst keine allzu große Lust auf den Fußball in Frankreichs Eliteliga hatte, blickt Zlatan vier Jahre später auf eine furiose Zeit in der Ligue 1 zurück. In insgesamt 122 Ligaspielen für PSG erzielt Ibrahimovic 113 Treffer und gewinnt viermal die französische Meisterschaft.