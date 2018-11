RB-Stratege Kampl: Bescheidenheit trotz Top-Start

Kevin Kampl spielt eine starke Saison bei RB Leipzig

Trotz des starken Starts in die Fußball-Bundesliga und der Schwächeperiode des FC Bayern München will Kevin Kampl von RB Leipzig nichts an den vorgegebenen Saisonzielen korrigieren.

"Es wäre das Schönste, wenn wir nächstes Jahr wieder in der Champions League spielen", meinte der Mittelfeldmann der Leipziger im Gespräch mit der "Bild" über das große Ziel der Truppe von Cheftrainer Ralf Rangnick. Derzeit rangieren die Roten Bullen hinter Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern auf Tabellenplatz vier, was am Ende zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigen würde.

Für die kommenden Wochen sei es das große Bestreben, sich im oberen Tabellendrittel weiter zu etablieren. Größere Ambitionen wollte Kampl aber nicht formulieren: "Wir werden versuchen, uns da oben festzubeißen. Wir werden sicherlich nichts herschenken, aber wir reden nicht über eine mögliche Tabellenführung."

Kampl glaubt an Siegchance in Glasgow

Auch in der Europa League peilen der 27-Jährige und seine Leipziger die nächsten Positiverlebnisse an. Vor dem Auswärtsspiel beim Celtic FC zeigte sich Kampl selbstbewusst, auch dank des 2:0-Hinspielsieges gegen die Schotten: "Ich glaube, mit einer absoluten Top-Leistung können wir auch da gewinnen." Im Falle eines Sieges im Celtic Park hätte RB das Ticket für die K.o.-Runde in der Europa League praktisch in der Tasche.

Kevin Kampl steht seit 2017 bei den Sachsen unter Vertrag und hat sich schnell zur festen Größe im Mittelfeld der Roten Bullen entwickelt. In dieser Saison hat er immer häufiger die Position von Naby Keita eingenommen, der im Sommer in Richtung FC Liverpool nach England abgewandert war. In der laufenden Spielzeit hat Kampl bereits 18 Pflichtsspiele für Leipzig absolviert.