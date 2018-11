CR7-Berater mit Seitenhieb gegen Real

Cristiano Ronaldo wechselte im Sommer von Real Madrid zu Juventus Turin

Seitdem Superstar Cristiano Ronaldo den Champions-League-Sieger Real Madrid in Richtung Juventus Turin verlassen hat, läuft es bei den Königlichen nicht mehr rund. Für CR7-Berater Jorge Mendes liegt die Real-Krise vor allem am Fehlen seines Schützlings.

"Ronaldo ist ein fabelhafter Spieler und man sieht den Unterschied, den er in einer Mannschaft macht", sagte der Berater am Rande einer Preisverleihung: "Man muss nur sehen, wie Real vorher war und wie es jetzt ist, ohne Cristiano. Gleiches gilt für Juventus, das sich mit ihm erheblich verbessert hat."

Die Madrilenen bleiben in dieser Saison bislang weit hinter ihren Erwartungen. In La Liga muss sich das Team von Interimscoach Santiago Solari mit Platz sechs begnügen. Auch in der Königsklasse patze das Starensemble aus der spanischen Hauptstadt bereits.

Juventus dagegen führt die Tabelle der Serie A souverän mit sechs Punkten Abstand auf Inter Mailand an. In der Champions-League sind die Italiener noch ungeschlagen. Für die Alte Dame hat Ronaldo bereits sieben Tore erzielt und sechs weitere Treffer vorbereitet.

Auch wegen dieser starken Ausbeute ist für Mendes klar: "Ronaldo ist der beste Spieler der Welt und beste Spieler aller Zeiten". Der Berater geht davon aus, dass der Portugiese zum dritten Mal in Folge den Ballon d'Or gewinnt.