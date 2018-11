Reschke reagiert mit Ironie auf Klinsmann-Gerüchte

Für Reschke ist Klinsmann derzeit kein Thema

Sportvorstand Michael Reschke von Bundesliga-Schlusslicht VfB Stuttgart hat mit Ironie auf die anhaltenden Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von Klubikone Jürgen Klinsmann reagiert. "Seine Tore könnten wir brauchen", sagte Reschke der Bild-Zeitung und lachte.

"Dass in unserer aktuellen Lage andere Namen gehandelt werden, ist normal. Das Thema Klinsmann beschäftigt mich nicht", ergänzte Reschke. Er glaube auch nicht, dass Klinsmann "aktuell so nah an der Mannschaft dran ist", dass er großartig etwas ändern könne.

Reschke steht angesichts der sportlichen Misere beim VfB, der unter seinem neuen Trainer Markus Weinzierl alle drei Spiele ohne eigenes Tor verlor, in der Kritik. Der frühere Bundestrainer Klinsmann kann sich angeblich vorstellen, in einer Managerrolle zum VfB zurückzukehren.

An Rücktritt habe er bislang "keine Sekunde" gedacht, sagte Reschke: "Ich spüre im gesamten Klub und seinem Umfeld tiefes Vertrauen. Von einer Ausnahme im Aufsichtsrat (Guido Buchwald, d.Red.) abgesehen, die ja bekannt ist. Aber diese Kritik muss man hinnehmen."