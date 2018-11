BVB-Star Axel Witsel will FCB-Schwäche "ausnutzen"

Axel Witsel hat beim BVB Vertrag bis 2022

Erstmals seit Jahren geht Borussia Dortmund als Tabellenführer in den "deutschen Clásico" gegen den FC Bayern. In der Fußball-Bundesliga beträgt der Vorsprung der Schwarz-Gelben auf die Münchner aktuell vier Punkte. Das weckt bei BVB-Star Axel Witsel Ansprüche.

"Bayerns Saisonstart war nicht so gut wie in den letzten Jahren, also ist es unserer Aufgabe, dies auszunutzen", schickte BVB-Mittelfeldstratege Axel Witsel im Interview mit "bundesliga.com" eine erste Ansage nach München.

Auch sonst gibt sich der Belgier selbstbewusst: "Wir spielen zuhause vor unseren eigenen Fans. Wir sollten niemanden fürchten und eine gute Leistung liefern."

Witsel schwärmt von Bayern-Stars

Trotzdem erwartet Witsel gegen den deutschen Rekordmeister ein schweres Spiel: "Sie kennen das Gefühl, fast jedes Jahr Titel zu gewinnen. Außerdem sind sie erfahrener als wir. Sie sind älter, haben aber immer noch ein großes Potenzial."

Dabei hat der WM-Fahrer ganz bestimmte Bayern-Stars im Blick: "Thiago ist ein fantastischer Mittelfeldspieler. Er leitet die Bayern-Offensive. Auch Ribéry macht den Unterschied aus. Arjen Robben und Robert Lewandowski sind großartige Torjäger, also müssen wir wachsam sein."

Der BVB besitzt hingegen ein sehr junges Team. Für Witsel muss das aber kein Nachteil sein: "Unsere jungen Spieler sind in der Lage, etwas Verrücktes in unser Spiel zu bringen und verrückte Sachen zu kreieren."

Witsel über BVB-Start: "Wusste, dass ich die Qualität habe"

Erst im Sommer wechselte der 29-Jährige aus der chinesischen Liga zum Revierklub. Unter Trainer Lucien Favre hat sich Witsel dennoch sofort zum unersetzlichen Stammspieler entwickelt.

"Nach der Weltmeisterschaft wollte ich zurück nach Europa. Ich wusste, dass ich die Qualität habe, um für einen europäischen Spitzenverein zu spielen", zeigt sich der Rechtsfuß unbeeindruckt. Nationalmannschaftskollege Michy Batshuayi habe ihm nur positiv von seiner Zeit bei der Borussia berichtet.

Besonders die Stimmung im Signal Iduna Park imponiert Witsel dabei: " Wir können uns glücklich schätzen in so einem Stadion zu spielen. Es ist immer voll, egal wer unser Gegner ist. Die Fans kommen, es ist eine Ehre hier zu spielen."