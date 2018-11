DFB-Pokal: BVB und Bayern im Free-TV

Die Spiele des BVB und FC Bayern laufen im Free-TV

Die Achtelfinal-Partien im DFB-Pokal von Bayern München und Borussia Dortmund werden jeweils live im Free-TV übertragen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund nach Veröffentlichung der Ansetzungen am Donnerstag bekannt.

Demnach werden sowohl das Duell zwischen dem BVB und Bundesliga-Rivale Werder Bremen am Dienstag, 5. Februar 2019, als auch das Spiel der Bayern bei Hertha BSC (jeweils 20:45 Uhr) am Folgetag live in der "ARD" zu sehen sein. Pay-TV-Sender "Sky" zeigt zudem alle acht Spiele live.

Dienstags treffen neben Dortmund und Bremen auch die Zweitligisten MSV Duisburg und SC Paderborn sowie bereits ab 18:30 Uhr der 1. FC Heidenheim und Bayer Leverkusen sowie der Hamburger SV und der 1. FC Nürnberg aufeinander. Am Mittwoch gastiert der FC Augsburg ab 18:30 Uhr bei Holstein Kiel und der VfL Wolfsburg bei RB Leipzig. Ab 20:45 Uhr spielt zudem Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf.

Die Ansetzungen des DFB-Pokal-Achtelfinals im Überblick:

Dienstag, 5. Februar 2019:

1. FC Heidenheim - Bayer 04 Leverkusen (18:30)

Hamburger SV - 1. FC Nürnberg (18:30)

MSV Duisburg - SC Paderborn (20:45)

Borussia Dortmund - SV Werder Bremen (20:45)

Mittwoch, 6. Februar 2019:

Holstein Kiel - FC Augsburg (18:30)

RB Leipzig - VfL Wolfsburg (18:30)

FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf (20:45)

Hertha BSC - FC Bayern München (20:45)