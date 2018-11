Gladbach-Star Hazard glaubt an Stärke des FC Bayern

Thorgan Hazard (r.) konnte in der Hinserie mit Gladbach gegen Bayern 3:0 gewinnen

Aktuell steht Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga vor dem FC Bayern München. Der Rekordmeister strauchelt dieser Tage und rangiert auf Platz drei. Gladbachs Thorgan Hazard ist dennoch vom amtierenden Meister überzeugt.

"Der FC Bayern hat sechs Meistertitel in Folge gewonnen, und irgendwann reicht es ja auch mal", stellte Thorgan Hazard gegenüber dem Portal "Sportbuzzer" klar. Momentan sieht der Offensivspieler einen anderen Favoriten auf die Meisterschale, den BVB. "Vielleicht wird diese Saison nun die von Borussia Dortmund und Lucien Favre."

Allerdings glaubt der 25-Jährige noch immer an die Stärke des FC Bayern. "Allerdings kann ich mir noch nicht vorstellen, dass die Bayern die Saison komplett in den Sand setzen. Ich würde sie jedenfalls noch nicht abschreiben."

Ohnehin ist das Rennen um die Meisterschaft nach nicht einmal einem gespielten Saisondrittel eng: Der BVB führt die Bundesliga-Tabelle mit 24 Punkten vor Gladbach und Bayern (je 20 Punkten) an. RB Leipzig folgt als Vierter (19 Zähler) dicht dahinter.

Hazard kann sich Vertragsverlängerung in Gladbach vorstellen

Sein eigenes Team sieht der drittbeste Scorer der Liga (7 Tore, drei Assists) am Saisonende derweil nicht ganz oben. "Man muss wohl davon ausgehen, dass wir nach dem Aus im Pokal in dieser Saison keinen Titel holen werden. Dass wir uns in der Meisterschaft gegen Dortmund und Bayern durchsetzen können, ist zwar nicht völlig unmöglich", so Hazard weiter, "scheint mir aber doch unwahrscheinlich."

Für Thorgan Hazard, jüngerer Brüder von Chelsea-Star Eden, bestehen jedoch Chancen, in Zukunft um den Titel mitzuspielen: "Vielleicht klappt es ja in einem anderen Jahr."

Auch ein Verbleib am Niederrhein über sein derzeitiges Vertragsende im Sommer 2020 hinaus könne er sich "durchaus" vorstellen. Der Belgier fühle sich "sehr wohl in Gladbach".