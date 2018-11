Bericht: VfB nimmt Modeste ins Visier

Anthony Modeste ist derzeit auf Vereinssuche

Mit acht Toren in elf Spielen gehört der VfB Stuttgart zu den offensiv-schwächsten Teams der Fußball-Bundesliga. Um das zu ändern, nehmen die Schwaben offenbar einen neuen Stürmer ins Visier.

Der "kicker" bestätigte am Montag einen Bericht der "Bild", dass es der VfB auf Anthony Modeste abgesehen und schon beim französischen Angreifer "vorgefühlt" hat.

Der Franzose spielte zuletzt beim chinesischen Klub Tianjin Quanjian FC. Dort löste er seinen Vertrag wegen ausstehender Gehaltszahlungen im Herbst auf. Seitdem ist Modeste auf Vereinssuche.

Eine erneutes Engagement in Deutschlands höchster Spielklasse kann sich Modeste, der sich aktuell in der U21 des 1. FC Köln fit hält, durchaus vorstellen: "Eine Rückkehr in die Bundesliga wäre perfekt", hatte der Angreifer erst vor Kurzem gegenüber "Sport1" gesagt.

Kommt Anthony Modeste im Januar zum VfB Stuttgart?

Allerdings liegt der Stürmer zur Zeit noch im Clinch mit seinem Ex-Klub und wartet auf eine Entscheidung des FIFA-Schiedsgerichts. In der Klage geht es um ausstehende Gehälter. "Ich sehe ihn absolut im Recht", erklärte sein Vertreter, Rechtsanwalt Prof. Dr. Markus Buchberger gegenüber dem "kicker".

Eine Entscheidung soll bis Ende des Jahres fallen. Diese wartet der VfB laut dem Fachmagazin noch ab. Heißt: Ein Wechsel ins Schwabenland ließe sich für die Stuttgarter frühestens zum neuen Jahr hin realisieren. Bis dahin müssen die Schwaben noch sechs Mal in der Bundesliga ran.