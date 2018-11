Özil hält sich Karriereende beim FC Arsenal offen

Mesut Özil hat sich zu seiner sportlichen Zukunft geäußert

Mesut Özil vom englischen Spitzenverein FC Arsenal kann sich gut vorstellen, seine herausragende Fußballerkarriere in ein paar Jahren in London zu beenden.

Das verriet der 30-Jährige in einem Gespräch mit dem "London Evening Standard". Derzeit sehe Özil keinen Grund, die Gunners mittel- oder langfristig zu verlassen.

"Im Fußball ist alles möglich, aber ich bin wirklich glücklich, für einen großen Klub wie Arsenal zu spielen. Mir macht es großen Spaß und ich kann mir gut vorstellen, meine Karriere bei Arsenal zu beenden", so der Mittelfeldstratege des FC Arsenal, der vor fünf Jahren für rund 50 Millionen Euro vom spanischen Rekordmeister Real Madrid auf die Insel gewechselt war und als einer der absoluten Topverdiener Englands gilt.

Der Weltmeister von 2014 gehört auch unter dem neuen Arsenal-Coach Unai Emery zum Stammpersonal und hat in der laufenden Spielzeit bereits elf Pflichtspiele absolviert (vier Tore). Insgesamt kam er in der Premier League bisher 151 Mal zum Einsatz und gilt als bester Vorbereiter der letzten fünf Jahre in der gesamten Liga.

Mesut Özil lobt Teammanager Unai Emery

Hinsichtlich der weiteren Saison zeigte sich Özil zuversichtlich, mit dem Hauptstadt-Klub in dieser Saison die vorderen Plätze angreifen zu können: "Wir sind auf einem guten Weg und wollen den weiter fortsetzen", so der Zehner der Gunners, der unter Teammanager Emery einmal mehr aufblüht: "Er ist ein wirklich guter Trainer, er versteht die Spieler, den Klub und wir wollen ihm auf dem Platz zeigen, was wir draufhaben."

Özils größte Erfolge beim FC Arsenal sind drei FA-Pokalsiege (2014, 2015, 2017) sowie die Vizemeisterschaft vor zweieinhalb Jahren.