Sammer: "BVB spielt auf keinen Fall besser als Bayern"

Matthias Sammer (l.) ist seit diesem Sommer in beratender Funktion für den BVB tätig

BVB-Berater Matthias Sammer sieht die Leistung des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund als überschätzt an.

"Der BVB spielt auf keinen Fall besser als die Bayern. Das ist eine Mär. Die Nation hebt die Borussia in ein unrealistisches Licht", sagte der frühere Bayern-Sportdirektor und heutige "Eurosport"-Experte vor dem Bundesliga-Gipfel in Dortmund am Samstag (18:30 Uhr).

Hätte der FC Bayern "solche Spiele abgeliefert wie zwischendurch Dortmund, hätten sie die Säbener Straße abgerissen", sagte Sammer. "Deswegen muss man in der Analyse immer darauf achten: Wo kommt einer her und wo steht einer." Der BVB steht mit vier Punkten Vorsprung auf Borussia Mönchengladbach und die Bayern an der Tabellenspitze.

Deshalb steht FCB-Trainer Niko Kovac zur Zeit unter Druck. Doch Sammer ist sich sicher: "Ich glaube, dass es eine Reifeprüfung ist und ich habe das Gefühl, er wird sie bestehen. Wenn er sie besteht, geht er gestärkt daraus vor."

Dabei zog der 51-Jährige eine Parallele zu seiner Anfangszeit beim deutschen Rekordmeister. 2012, nachdem die Bayern das Finale in der Champions League verloren hatten, sei die "Konstellation" in München für Sammer ebenfalls nicht einfach gewesen. Sammer übte das Amt als Sportdirektor an der Säbener Straße bis Juli 2016 aus.