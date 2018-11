Bayer-Coach Herrlich weiß: "Wollen und müssen punkten"

Heiko Herrlich hat mit Bayer in Leipzig nichts zu verlieren

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen kann im Ligaduell der Europa-League-Starter am Sonntag bei RB Leipzig (15:30 Uhr) aus dem Vollen schöpfen.

"Grundsätzlich sind alle Spieler einsatzbereit", sagte Trainer Heiko Herrlich einen Tag nach dem 1:0 in der Europa League gegen den FC Zürich.

Ein kleines Fragezeichen stünde nur noch hinter dem Einsatz des zuletzt formstarken Karim Bellarabi, der ebenso wie Abwehrchef Sven Bender wegen muskulärer Probleme gegen den Schweizer Pokalsieger geschont worden war. "Das wissen wir erst am Sonntag. Ich gehe davon aus, dass er dabei ist", sagte Herrlich.

In Leipzig will Herrlich mit seinem Team den vierten Saisonsieg holen. "Wir haben Nachholbedarf, wir wollen und müssen punkten, da müssen wir nicht drumherum reden", so der Bayer-Coach.

Auch ohne Bellarabi und Sven Bender hatte Bayer am Donnerstag vorzeitig den Einzug in die K.o.-Runde der Europa League geschafft. Herrlich kündigte für das Gastspiel in Sachsen erneut einige Wechsel in der Startformation der Werkself an: "Wir werden auf der ein oder anderen Position sicher wieder tauschen."