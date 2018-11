Lewandowski nimmt Kovac in die Pflicht

Nach den ernüchternden Leistungen in den letzten Wochen hagelte es nicht nur von Fans und Medien Kritik an der Spielweise des FC Bayern. Auch die Spieler der Münchner wissen, dass im Spitzenspiel gegen den BVB eine deutliche Leistungssteigerung nötig ist, um drei Punkte einzufahren.

"Wir müssen von der ersten Minute an gut spielen", warnte Robert Lewandowski den Rekordmeister im Gespräch mit "fcbayern.tv" vor der "kreativen und offensiv denkenden" Dortmunder Mannschaft. Der BVB habe "gute Spieler", betonte der Pole. Daher sei es wichtig, dass sich die Profis des FC Bayern "voll auf ihre Aufgaben auf dem Platz" konzentrieren.

Das allein könnte laut Lewandowski aber nicht reichen. An dieser Stelle sieht der Stürmer vor allem Trainer Niko Kovac in der Pflicht. "Wir müssen wahrscheinlich etwas Neues anbieten", hofft der Pole, dass von Kovac der nötige Input kommt. Man müsse "anders spielen" als zuletzt, urteilte der Ex-BVB-Stürmer, der den Sieg gegen Athen in der Champions League als "ersten Schritt" bezeichnete.

"Jetzt müssen wir einen ganz wichtigen Schritt gehen. Wir wissen, dass es nicht leicht wird. Wir wissen, wie Dortmund in dieser Saison spielt, selbst wenn ihre letzten beiden Spiele nicht perfekt waren. Wir müssen wirklich 100 Prozent geben", so Lewandowski.