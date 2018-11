5 Gründe: Darum gewinnt der FC Bayern beim BVB

In der letzten Begegnung setzte sich der FC Bayern gegen den BVB durch

Borussia Dortmund und der FC Bayern München treffen am Samstag zum 99. Mal in der Fußball-Bundesliga aufeinander. Angesichts der vergangenen Wochen sehen viele den BVB in der Favoritenrolle. Dabei gibt es mindestens fünf gute Gründe, die für den Rekordmeister sprechen.

1. Bilanz spricht eindeutig für den FC Bayern

Die Bilanz ist eindeutig. Von insgesamt 120 Pflichtspielen gegen den BVB gewannen die Münchener 56. Nur 30 Mal gingen die Schwarz-Gelben als Sieger vom Platz. 224:147 beträgt das Torverhältnis zugunsten des FC Bayern.

Der letzte Sieg des BVB gegen die Bayern liegt anderthalb Jahre zurück. Im DFB-Pokal-Halbfinale 2016/2017 gewann der Revierklub in München mit 3:2.

Die Ergebnisse der letzten Bundesliga-Saison sprechen ganz klar für die Münchner: In Dortmund setzte sich der FC Bayern mit 3:1 durch. Im Rückspiel schickte der spätere deutsche Meister die Dortmunder gar mit 6:0 nach Hause.

2. Routiniers des FC Bayern bringen Erfahrung mit

Gerade in einem Spitzenspiel, bei dem der öffentliche und interne Druck extrem groß ist, kann die Erfahrung ein wichtiger Faktor sein. Und hier ist der FC Bayern klar im Vorteil.

Spieler wie Mats Hummels, Robert Lewandowski, Manuel Neuer oder Franck Ribéry können auf zahlreiche große Spiele zurückblicken.

Aber auch die anderen Bayern-Profis verfügen über reichlich Routine in entscheidenden Partien. Das Team von Niko Kovac ist gespickt mit Nationalspielern und Akteuren, die schon oft in der K.o.-Phase der Champions League zum Einsatz kamen.

Der BVB dagegen setzt auf junge Spieler wie Jadon Sancho, Jacob Bruun Larsen oder Ashraf Hakimi, für die das Spitzenspiel gegen den Rekordmeister nahezu Neuland ist.

Mit Lukasz Piszczek steht nur ein einziger Dortmund-Profi im Kader, der in der Bundesliga eine positive Bilanz gegen die Bayern vorweisen kann (fünf Siege, zwei Remis, vier Niederlagen).

Bezeichnet ist auch der Altersdurchschnitt: Der FC Bayern stellt in dieser Saison mit einem Durchschnittsalter von 27,5 Jahren den erfahrensten Kader aller Bundesligisten. Dortmund ist mit 24,6 Jahren das viertjüngste Team im deutschen Oberhaus.

3. BVB-Taktik kommt dem FC Bayern entgegen

In der Liga werden die Bayern fast immer vor die gleiche Aufgabe gestellt. Die Gegner stellen sich hinten rein und machen die Schotten dicht. Der Rekordmeister muss also in der Regel ein Abwehrbollwerk bearbeiten.

Anders beim BVB: Die Dortmunder stehen für alles andere als defensiv ausgerichteten Fußball. Trainer Lucien Favre setzt auf ein spektakuläres Offensiv-Spiel. Gerade im eigenen Stadion wird der BVB von dieser Marschroute nicht abweichen.

Genau diese Tatsache könnten sich die Bayern zu Eigen machen. Durch den Fußball der Dortmunder öffnen sich Räume und Möglichkeiten, die die Münchener eiskalt ausnutzen können.

4. Robert Lewandowski als BVB-Schreck des FC Bayern

Ganze elf Mal traf Stürmer Robert Lewandowski im prestigeträchtigen Bundesliga-Duell FC Bayern gegen Dortmund.

Für den BVB netzt er gegen seinen aktuellen Klub aber nur ein einziges Mal ein. Drei Treffer fehlen ihm noch, um den Rekordschützen im "German Clásico", Gerd Müller (14 Tore), einzuholen.

Allein in den letzten drei Begegnungen in der Bundesliga schenkte Lewandowski dem BVB sechs Treffer ein. Sein Dreierpack bei der jüngsten 0:6-Pleite dürfte dem BVB wohl noch lange im Gedächtnis bleiben.

Beim 2:0-Erfolg in der Champions League gegen AEK Athen schoss sich Lewandowski mit zwei Treffern zudem bereits für den BVB warm.

5. FC Bayern ausnahmsweise in der Außenseiterrolle

"Wir fahren zum ersten Mal seit langer Zeit als Außenseiter nach Dortmund", stapelte Bayern-Präsident Uli Hoeneß vor der Partie tief. Auch Kovac sieht sein Team als Underdog: "Der BVB ist leichter Favorit, weil sie zu Hause spielen".

Dass die Bayern zum ersten Mal seit geraumer Zeit nicht als haushoher Favorit in den Klassiker gehen, könnte ein Vorteil für das Starensemble von der Isar sein.

Dem Gegner die Favoritenrolle zuzuschieben und somit den Druck auf ihn zu erhöhen, hat sich im Fußball schon oft als probates Mittel erweisen.

Lissy Beckonert