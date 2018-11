"Fantastisch": Favre und Kovac vom Klassiker verzückt

Lucien Favre konnte das Spitzenspiel mit dem BVB gegen den FC Bayern gewinnen

Borussia Mönchengladbach setzte sich dank eines überragenden Alassane Pléa bei Werder Bremen durch und auch die TSG Hoffenheim siegt weiter. Dem VfB Stuttgart gelang derweil in Nürnberg der Befreiungsschlag. Und am Abend verzückte das Topspiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern die Fans. Die Stimmen zu den Spielen des 12. Spieltages in der Fußball-Bundesliga:

Borussia Dortmund - Bayern München

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Es war ein total verrücktes Spiel, die Bayern waren 25 Minuten klar besser. Wir haben viele Ballverluste gehabt, aber sie konnten nicht so weiterspielen mit diesem Tempo. Es war sehr schwer für uns. Wir haben in der Halbzeit einige Sachen korrigiert. Wir haben am Ende gespürt, dass wir gewinnen können."

Niko Kovac (Trainer Bayern München): "Es war ein fantastisches Fußballspiel gesehen. Wir lassen uns zweimal auskontern, das darf nicht passieren. Der BVB hat sehr schnelle Spieler, die in die Tiefe gehen. Wir hätten kompakter stehen müssen. Wir haben leider das Spiel verloren, es hätte gut und gerne ein Unentschieden geben können."

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Wir machen momentan zu wenige Tore und fangen uns zu einfache Gegentreffer. Bei aller Qualität von Gladbach darf es einfach nicht passieren, dass wir innerhalb von 15 Minuten drei Gegentore bekommen. Wir müssen dennoch nichts Grundlegendes in Frage stellen. Wir sind auf einen Gegner getroffen, der schwer zu verteidigen ist. Trotzdem hatten wir gute Möglichkeiten, das Spiel in eine andere Richtung zu lenken."

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): Ich bin sehr zufrieden. Die Mannschaft hat einen sehr fokussierten Auftritt hingelegt. Wir waren nicht nur bei Ballbesitz sehr konzentriert, sondern haben dem Gegner in der Defensive nur sehr wenige Räume gegeben. Zudem haben wir die richtigen Momente erwischt, um vorne die Tore zu erzielen. Wir machen es momentan einfach ausgesprochen gut und werden versuchen, diesen Lauf so lange wie möglich fortzuführen.

TSG Hoffenheim - FC Augsburg

Julian Nagelsmann (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir wollten den Gegner mit einer Viererkette überraschen. Der Gegner hat uns aber auch überrascht und hat tief verteidigt. So war dann auch die erste Hälfte von der Taktik geprägt - ohne große Highlights. Am Ende haben wir nicht hochverdient gewonnen, aber auch nicht komplett unverdient."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Ich bin richtig angefressen. Wir hätten mindestens einen Punkt, wenn nicht sogar mehr, mitnehmen müssen. Wir müssen uns in der Offensive und der Defensive an die eigene Nase packen. Mit einer Niederlage nach Hause zu fahren - das ist katastrophal. Daran sind nur wir schuld."

1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart

Michael Köllner (Trainer 1. FC Nürnberg): "Das war ein verdienter Sieg des VfB. Wir sind gut ins Spiel reingekommen, waren aber in den Räumen schlecht positioniert und haben nicht diesen Punch entwickeln können, dass wir nach vorne gekommen sind. Der VfB hat gut gespielt und die Räume gut verdichtet. Wir müssen schauen, dass wir das, was wir zu Hause liegen gelassen haben, dort holen, wo vielleicht keiner mit uns rechnet."

Markus Weinzierl (Trainer VfB Stuttgart): "Wir sind sehr erleichtert, weil wir einen wichtigen Sieg geholt haben, einen verdienten. Man hat gemerkt, dass wir nicht vor Stabilität strotzen, aber wir haben uns reingekämpft und ein ordentliches Spiel gespielt. Heute war sehr, sehr wichtig für uns, weil wir eine sehr schwere Phase hatten."

SC Freiburg - FSV Mainz 05

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Ich weiß, wie gut Mainz ist. Und sie werden noch besser werden, weil sie sich extrem viele talentierte, schnelle Spieler geholt haben. Mainz hatte eine gute Tagesform, aber wir waren nicht aggressiv genug, nicht sicher genug mit dem Ball. Wir waren nicht immer glücklich heute. Aber das Spiel haben wir in den ersten 30 Minuten verloren."

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "Wir haben die ersten 30 Minuten herausragend Fußball gespielt und sind folgerichtig in Führung gegangen. Wir hatten das Gefühl, dass es sogar noch das ein oder andere Tor mehr hätte sein können. Das dritte Tor ist dann aus unserer Sicht zum richtigen Zeitpunkt gefallen. Aber wenn du die 90 Minuten siehst, ist es ein verdienter Sieg."

Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen, beide Teams haben sich neutralisiert. Wir haben vorsichtig gespielt, gegen Hertha kann man keinen Hauruckfußball spielen. Ich gebe unumwunden zu, dass uns der Platzverweis in die Karten gespielt hat. Aber die Art und Weise, wie die Mannschaft das umgesetzt hat, ist außergewöhnlich in der Situation, in der wir uns befunden haben. Wir haben weiterhin die Möglichkeit, uns zu verbessern. Es ist nicht alles Gold, was glänzt."

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "Düsseldorf hat verdient gewonnen. Auch das Ergebnis von 4:1 stimmt am Schluss. Anfangs haben wir ein gutes Spiel gemacht und viel Kontrolle gehabt gegen einen gut organisierten Gegner. Der Platzverweis war unnötig, das war Naivität von Maxi. Es gab Spiele, bei denen es trotz Platzverweis geklappt hat, das war diesmal nicht der Fall. Wir müssen die Niederlage akzeptieren, aber sie tut weh. Wenn ich auf die letzten beiden Spiele gegen Leipzig und in Düsseldorf schaue, muss ich sagen, dass die Pause gut ist für uns."

Hannover 96 - VfL Wolfsburg

André Breitenreiter (Trainer Hannover 96): "Wir haben gespürt, dass die Jungs heiß sind. Wir sind gut reingekommen, hatten aber dann eine Phase, in der wir schwitzen mussten. Die Jungs haben alles gegeben und sich endlich belohnt. Der Druck wurde immer größer, es war nicht leicht."

Bruno Labbadia (Trainer VfL Wolfburg): "Es ist sehr einfach: Mehr Torchancen kann man nicht haben in einem Spiel. Das ist der Grund, warum wir verloren haben. Wir haben einfache Fehler gemacht. Es ist Wahnsinn, dass wir heute als Verlierer hier stehen. Das ist schwierig zu verdauen."