Bayern-Stars bedient: "Immer die gleiche Scheiße"

Der BVB schenkte den Bayern "nur" drei Gegentore ein

Nach 45 ordentlichen Minuten ließ sich der FC Bayern im Bundesliga-Topspiel gegen den BVB im zweiten Durchgang überrennen und konnte am Ende froh sein, nur drei Gegentore kassiert zu haben. Während die FCB-Verantwortlichen trotzdem eine gute Leistung sahen, saß der Frust bei den Spielern tief.

Trainer Niko Kovac sah "das beste Spiel seit Schalke", FCB-Vorstandschef gar eine "erstklassige Leistung", und trotzdem ging der FC Bayern im Topspiel bei Borussia Dortmund baden und kassierte seine dritte Liga-Niederlage seit dem 6. Spieltag.

Einmal mehr mangelte es den Münchnern dabei im letzten Drittel an Tempo und Ideen. Und einmal mehr ließ sich die Mannschaft nach leichten Ballverlusten auskontern.

Aus diesem Grund knallte es nach dem Schlusspfiff auch in der Gäste-Kabine. Laut "Bild" flog mindestens ein Gegenstand durch die Umkleide. Zudem fluchten die Spieler lauthals vor sich hin. "Fuck off, immer die gleiche Scheiße", wird ein nicht genannter Münchner zitiert.

Hummels lobt "enormes Tempo" des BVB

Direkt nach dem Schlusspfiff und später in der Mixed-Zone machten die Stars des FC Bayern deutlich, was sie im Moment frustriert. "Wir schaffen es nicht, über 90 Minuten die Fehler abzustellen. In der zweiten Halbzeit laden wir Dortmund ein und bringen uns um unsere eigene gute Leistung", sagte etwa Joshua Kimmich.

Manuel Neuer sah ebenfalls die "eigenen Fehler" als ausschlaggebend. "Dortmund hat im eigenen Stadion gekontert gegen uns. Wir wissen, dass es Dortmunds Stärke ist und haben es leider zugelassen", so der Schlussmann.

Auch Mats Hummels legte den Finger in die Wunde und gab zu, dass der BVB in den entscheidenden Bereichen schlicht und ergreifend über die größeren Fähigkeiten verfügt. "Das enorme Tempo und die Qualität im Umschaltspiel haben den Unterschied ausgemacht", urteilte der Innenverteidiger. Eine Erkenntnis, die für den Rekordmeister in der aktuellen Saison nicht neu ist.