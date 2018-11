Lothar Matthäus zählt Bayern-Trainer Niko Kovac an

Niko Kovac verlor mit dem FC Bayern beim BVB mit 2:3

Nach der 2:3-Niederlage im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund hat der FC Bayern München nun schon sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Bayern-Legende Lothar Matthäus sieht die Gründe für die Pleite auch in den Entscheidungen von Trainer Niko Kovac.

"Die Spieler haben alles gegeben, aber es stimmt irgendwie nicht die Harmonie, die Grundordnung. Man hat gesehen, dass es bei Bayern München einige Baustellen gibt, im Aufbauspiel, aus dem Mittelfeld heraus, in der Abwehr", sagte der 57-Jährige nach der Partie bei "Sky".

"Was mir heute gefallen hat, dass man über die Flügel viel Druck gemacht hat, auch viele gute Flanken geschlagen hat. Aber im Mittelfeld und in der Abwehr fehlen mir die spielerischen Momente und die Kompaktheit", so Matthäus weiter.

Insbesondere die Entscheidung von Kovac, den erkrankten Mats Hummels aufzustellen, werfe Fragen auf. "Diese Entscheidung [ist] nicht unbedingt nachzuvollziehen. Hier musst du elf Spieler haben, die Krieger sind, die körperlich in einer perfekten Verfassung sind und man hatte auf der Bank mit Süle einen Ersatz für Hummels."

Der ehemalige BVB-Spieler fiel bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte gleich mit mehreren schweren Fehler auf. Nach dem Spiel gab der 29-Jährige zu, dass er aufgrund einer Erkältung nur bedingt leistungsfähig war.