Mario Balotelli setzt starkes Zeichen gegen Rasssisten

Mario Balotelli wehrt sich

Der italienische Fußball-Nationalspieler Mario Balotelli hat sich gegen rassistische Angriffe zur Wehr gesetzt. Der 28-Jährige reagierte via Instagram auf Beschimpfungen durch Fans aus Italien.

"Ihr Rassisten verdient nur eins: Dass ihr ein Leben in Einsamkeit verbringt (...) Ihr seid die kranke Seite dieser Welt", schrieb der 28-Jährige. Jene Personen, die ihn angreifen würden, würden sich feige hinter einem Computer verstecken. "Sagt mir direkt ins Gesicht, was ihr über mich denkt", forderte der Stürmer von OGC Nizza.

Der Italiener, dessen Eltern aus Ghana stammen, hatte in den vergangenen Jahren immer wieder auf Rassismus in den Stadien aufmerksam gemacht. Im Mai war er bei seinem Comeback in der italienischen Nationalmannschaft beleidigt worden. "Mein Kapitän muss italienisches Blut haben", stand beim 2:1-Sieg gegen WM-Teilnehmer Saudi-Arabien in St. Gallen auf einem Plakat der Tifosi.