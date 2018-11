Watzke und Hoeneß schwärmen: "Werbung für den Fußball"

BVB-Geschäftsführer Watzke schließt Spielerwechsel zum FC Bayern aus

Borussia Dortmund hat mit dem Sieg gegen den FC Bayern am Samstag den Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Punkte ausgebaut. Am Tag nach dem 3:2-Erfolg im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga haben BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Bayern-Boss Uli Hoeneß im "Wontorra Fußball-Talk" über den Klassiker und das Meisterrennen gesprochen.

Die wichtigsten Aussagen im Überblick:

+++ Watzke zum Spiel gegen Bayern: "Eine Werbung für den Fußball"+++

Über das Spiel gegen den FC Bayern... "Wenn man das Spiel in Gänze sieht, dann wäre auch ein Unentschieden in Ordnung. Das wichtigste ist: Das war eine Werbung für den Fußball. So ein Spiel bekommst du auch in England und Spanien nicht zu sehen."

Über das Meisterrennen in der Bundesliga... "Ich hatte nicht den Eindruck, dass die Bayern schwächeln. Die Mannschaft hat gestern gezeigt, dass sie komplett funktioniert. Die Bundesliga ist dieses Jahr einfach besser. Mannschaft wie Augsburg und Bremen sind schwer zu bespielen. Dass du mal gegen den SC Freiburg unentschieden spielst, kommt vor. Mit Bayern München musst du bis zum letzten Spieltag rechnen."

Über die Qualität beim BVB... "Das erste Mal seit ich diesem Job mache, hatten wir eine Ersatzbank, die sich mit Bayern messen konnte. Wir saßen auf der Tribüne und wussten, dass die Bayern das Tempo nicht über 90 Minuten durchhalten können."

+++ Uli Hoeneß über den Klassiker +++

Über das Spiel... "Wir haben ein überragendes Fußballspiel gesehen. Natürlich tut es weh, dass wir verloren haben, weil wir zwei Mal in Führung lagen. Ein 3:3 hatte durchaus auch den Leistungen entsprochen. Ich bin aber mit der Leistung der Mannschaft mehr als zufrieden. Dieses Spiel hat aber gezeigt, dass wir auf dem Weg zur alten Form sind. Der Trainer steht bei uns überhaupt nicht in Frage."

Über Hummels... "Der Spieler wollte unbedingt spielen. Mats Hummels hat auch in der Halbzeit nochmal gesagt, dass er spielen will und kann. Der Arzt hat auch gesagt, dass der Spieler einsatzbereit war. Da kann man keinem einen Vorwurf machen."

Über James... "Er ist nicht zu spät gekommen oder sonst was. Das ist alles nicht wahr. Das waren rein sportliche Gründe. James war nach dem Spiel gegen Athen angeschlagen. Wie auch immer der Trainer es macht, er wird kritisiert. Er hat so entschieden und das muss man so auch respektieren."

Über die Meisterchancen des BVB... "An Dortmund kommt aktuell keiner vorbei. Da müssen wir jetzt hart arbeiten. Wir werden bis zum letzten Spieltag versuchen, die Meisterschaft nach München zu holen. Wir haben immer gesagt, dass es einmal dazu kommen wird, dass wir nicht Meister werden. Aber wir werden die Meisterschaft bis zum Ende spannend halten."

+++ Watzke: Mario Götze ist ein Stück Borussia Dortmund+++

Über Götze Rolle beim BVB... "Wir haben natürlich eine großen Kader. Der Trainer steuert die Belastung sehr akribisch. Mario ist ein Stück Borussia Dortmund. Er komm aus unserer eigenen Jugend und solche Spieler haben bei mir einen besonderen Status. Wenn du von einem bestimmten Level kommst, dann wirst du auch immer an diesem Niveau gemessen. Er hat sich in den letzten Wochen aber wieder herangekämpft. Er ist auf einem guten Weg zurück und hat den Vorteil, dass er mehrere Positionen spielen kann. Gestern hat er das aber gut gemacht."

Über die Zukunft von Götze beim BVB... "Wir machen dieses Geschäft nicht, um Geld mit Transfers zu verdienen. Wir werden mit Mario Gespräche über einen neunen Vertrag führen. Da gehören am Ende aber natürlich mehrere Seiten dazu."

+++ Watzke schließt Spielerwechsel zum FC Bayern aus +++

Über Wechsel von BVB-Stars nach München... "Zu Zeiten von Robert Lewandoski und Mario Götze konnten wir uns noch nicht so richtig wehren. Das ist heute anders. Keiner unserer Spieler hat heute eine Ausstiegsklausel. Dass im nächsten Jahr einer unsere Spieler das Trikot vom FC Bayern trägt, würde ich ausschließen."

Die weiteren Aussagen von Watzke und Co.

+++ Watzke über das Pyro-Problem +++

"Wie sollen wir das verhindern? Wir können mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, den Einsatz von Pyro-Technik nicht verhindern. Das hat nichts mit Blödheit zu tun. Natürlich möchten wir das nicht. Wir wollen ja auch eine positiven Stimmung. Aber wenn wir den Leuten so restriktiv gegenübertreten, dass wir Körperscanner und Intimkontrollen einführen, dann geht auch ein Reiz verloren. Ich verweigere mich auch diesem Generalverdacht allen Fans gegenüber."

+++ Die Fans entscheiden über den Erfolg einer Super League +++

"Am Ende des Tages entscheidet der Fan. Wenn letztlich niemand ins Stadion geht und keiner der Fernseher einschaltet, dann funktioniert das nicht, Irgendwo muss das Geld herkommen."

+++ Watzke über den Kommerz im Fußball +++

"Wir müssen aufpassen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir beim BVB kommerzieller geworden sind. Ich sage aus meiner Sicht als Fußball-Fan, dass wir keine europäische Super League brauchen. Trotzdem muss ich mich wegen meiner Verpflichtung gegenüber den Mitgliedern und Aktionären damit beschäftigen. Für mich gilt aber niemals gegen die Bundesliga. Mit der Idee müssen die bei mir gar nicht erst kommen. Wenn es soweit käme, dass man uns da integrieren will, dann würden wir das nicht einfach so entscheiden, sondern auf breiter demokratischer Basis. Mir wäre am liebsten, wenn alles so bleibt wie es ist."

+++ Watzke über ein baldiges Karriereende +++

"Noch will ich nicht aufhören. Das ist mein Traumjob, den ich für nichts hergeben würde. Ich wäre schön blöd, wenn ich da jetzt freiwillig aufhören würde. Eins ist klar: Der BVB ist schon jetzt so aufgestellt, dass es auch ohne mich weiter gehen würde. Da rücken überall gute Leute nach. Michael Zorc macht seit 20 Jahren tolle Arbeit. Dann haben wir Sebastian Kehl und Lars Ricken in der nächsten Generation."

+++ Watzke über den Wandel im Fußball +++

"Es wird nicht nur der Ball hin- und hergeschoben. Es geht ein Stück weit rustikaler zu. Heute brauchst du eine gewisse körperliche Präsenz im Zentrum und schnelle Spieler die Eins-gegen-Eins-Situationen auflösen kommen."

+++ Watzke über Bayern-Coach Kovac +++

"Ich würde mir nicht wünschen, dass da die Mechanismen des Marktes greifen. Er hat auch schon bei uns hospitiert und war sehr angenehm. Ich schätze ihn sehr. Ich wünsche ihm, dass er wieder in die Spur findet."

+++ Lothar Matthäus über den FC Bayern +++

Über ausgebliebene Rotation bei Kovac ... "Er hat auf die Mannschaft vertaut, die zuvor gegen Athen gewonnen hat. Und die Mannschaft hat sich auch nochmals gesteigert. Es gab keinen Grund für Rotation."

Zur Krise beim FC Bayern... "Die Ergebnisse stimmen nicht und es gibt viele unzufriedene Spieler, die sich in den wichtigen Spieler in der ersten Elf sehen. Das muss aufhören, es darf nicht jeder nur an sich denken. Bei Dortmund läuft das anders. Da wirft keiner das Trikot weg, wenn er ausgewechselt wird oder auf der Tribüne sitzt. Die Unzufriedenheiten sind ein Grund für die sportliche Situation. Letztes Jahr unter Jupp Heynckes ist das alles nicht passiert."

Über den Generationenwechsel beim FC Bayern... "Solche Entscheidungen wurden diskutiert aber nicht umgesetzt. Dortmund ist da schon ein Stück weit jünger aufgestellt. Bayern hat zwar junge Spieler, die alten Spieler wollen aber ihre Plätze behaupten. Dazu kommt das Verletzungspech. Der Umbruch beim FC Bayern wird noch ein bis zwei Jahre länger dauern als bei Borussia Dortmund."

+++ Watzke über die Rolle von Sebastian Kehl und Matthias Sammer +++

"Du muss irgendwann neue Impulse setzen. Ich hatte schon im vorletzten Sommer das Gefühl, dass wir was ändern müssen. Uns ist aufgefallen, dass die Transferperioden immer intensiver werden. Uns ist aufgefallen, dass wir da noch jemanden brauchen, der in diesen Phasen näher an der Mannschaft sein kann. Ich wollte auch die Identität von Borussia Dortmund stärken."

+++ Watzke über Trainer Lucien Favre +++

"Favre wir oft als schwierig beschrieben, was aber kein Problem ist. Er hat seinen eigenen Kopf. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so detailversessen ist. Wie er Spieler mit Kleinigkeiten seziert und sie besser macht. Die Spieler lieben den Umgang mit ihm, die Zusammenarbeit ist top. Er betrachten die Leute mit denen er arbeitet absolut auf Augenhöhe."

+++ Watzke über die Sommer-Transfers +++

"Wir wussten, wir brauchen mehr Größe und ein bisschen mehr Mentalität. Wenn wir in der Vergangenheit in Rückstand geraten sind, war das häufig ein Problem. Wir haben ein paar Hochbegabte, aber du brauchst auch ein paar Leute, die die Junge führen. Ich glaube schon, dass wir da im Somme einiges richtig gemacht haben."

+++ Folgen des Anschlages weiter spürbar +++

"Es gab schon Kritik in den letzten Jahren, auch wenn diese mir etwas zu pauschal war. Wir waren immerhin Pokal-Sieger letztes Jahr. Trotzdem mussten wir kritisch reflektieren. Durch den Anschlag ist bei uns aber auch einiges aus den Fugen geraten. Die Entscheidungsfindung ist eine andere geworden."

+++ Reus und Alcácer als Traumduo +++

"Es war von Anfang an die Intention von Lucien Favre, Marco auf der 10 spielen zu lassen. Da passt Paco Alcácer als Spielertyp sehr gut dazu."

+++ Watzke über Konkurrent Gladbach +++

"Ich schätze die sehr stark ein. Ich dachte, in Bremen könnte es für sie mal eng werden, aber dem war nicht so. Sie haben den Vorteil, dass sie keine englischen Wochen haben. Die können sich jede Woche auf jede Arbeit konzentrieren kannst. "

+++ Watzke über die Meister-Erwartungen der Fans +++

"Nach so einem Spiel ist das klar. Ich kann diese Momentaufnahme verstehen. Ich freue mich in erster Linie für unsere Fans, die in den letzten Jahren weniger gute Erlebnisse hatten. Dass sich die Leute total freuen, das freut auch mich."