Bundesliga-Gipfel sorgt für Rekordquoten

Das Bundesliga-Topspiel beschert "Sky" Rekordquoten

Das Topspiel der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Bayern München (3:2) am Samstagabend hat dem Pay-TV-Sender "Sky" Rekordquoten beschert.

Linear verfolgten 2,05 Millionen Zuschauer das Spiel. Damit war die Partie das reichweitenstärkste Einzelspiel und die reichweitenstärkste Sendung bislang in der Sendergeschichte.

Der Marktanteil lag bei acht Prozent, in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49 Jährigen betrug er 15,3 Prozent.

In die Zahlen mit eingerechnet sind die Abrufzahlen via "Sky Go", "Sky Ticket" und die Reichweiten in den "Sky Sportsbars". Für das zuvor reichweitenstärkste Spiel hatten ebenfalls Dortmund und Bayern gesorgt. Im März 2016 hatten 1,87 Millionen Zuschauer die Partie auf "Sky" verfolgt.