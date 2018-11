Höfler fehlt dem SC Freiburg lange

Nicolas Höfler fällt für den Rest der Hinrunde aus

Nicolas Höfler vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg fällt für den Rest der Hinrunde aus. Laut Vereinsangaben erlitt der Mittelfeldspieler am vergangenen Samstag bei der 1:3-Punktspielniederlage gegen den FSV Mainz 05 einen Innenbandriss im rechten Knie und soll am Donnerstag operiert werden.

Die Partie war Höflers 100. Bundesligaspiel für Freiburg. Der 28-Jährige musste nach einem Foulspiel des Mainzers Karim Onisiwo in der 86. Minute ausgewechselt werden.

In der aktuellen Spielzeit gehört das Freiburger Eigengewächs zu den Säulen im Zentrum der Breisgauer: Bei allen 13 Pflichtspielen des SCF brachte Trainer Christian Streich Höfler von Beginn an und wechselte ihn einzig am vergangenen Spieltag in Mainz aufgrund der Verletzung aus.