Matthäus spekuliert über Boatengs DFB-Aus

Matthäus hält Boateng in der DFB-Elf für angezählt

Jérôme Boateng könnte nach Ansicht von Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus nicht nur kurzfristig aus dem Kader der deutschen Nationalmannschaft gefallen sein.

Nach dem Verzicht von Bundestrainer Joachim Löw auf eine Berufung des Innenverteidigers von Meister Bayern München für das Länderspiel gegen Russland und das folgende Nations-League-Duell mit den Niederlanden (19. November) spekulierte Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne sogar über das Ende der Nationalmannschafts-Karriere des Weltmeisters von 2014 zumindest in der "Ära Löw".

"Es könnte durchaus sein", schrieb Matthäus entgegen von Löws Aussagen vom vergangenen Wochenende, "dass dies eine sehr lange Pause für Jérôme Boateng in der deutschen Nationalmannschaft wird, solange Löw dort das Sagen hat."

Sportliche Leistung und verfrühte Abreise als Gründe

Der Kapitän der deutschen Weltmeister-Mannschaft von 1990 erklärt sich Löws Entscheidung gegen Boateng nicht nur mit sportlichen Gründen: "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dem Bundestrainer nicht gefallen hat, dass Jérôme nach dem 0:3 in Holland verletzt abgereist ist, um dann am Tag des Frankreich-Spiels eine volle Trainingseinheit beim FC Bayern zu absolvieren." Sportlich, meinte Matthäus weiter, liege die offiziell als notwendige Pause begründete Aussortierung des 30-Jährigen "an den Leistungen der letzten Monate".

Löw, der beim DFB noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, hatte Boateng am vergangenen Samstag die Möglichkeit einer Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Aussicht gestellt. "Es ist keine Entscheidung von Dauer. Ich habe ihm gesagt, dass er eine Pause braucht, und sie ihm auch gegeben", sagte Löw in einem Sky-Interview.

Zugleich verwies der DFB-Coach jedoch auch auf jüngere Abwehrspieler, die nun anstelle des 76-maligen Nationalspielers eine Chance erhalten sollen. Gerade aber durch Alternativen wie Matthias Ginter, Niklas Süle, Antonio Rüdiger und Jonathan Tah sieht Matthäus Boatengs weitere Laufbahn im DFB-Trikot als fraglich an.