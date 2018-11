Völler kontert Rangnick: "Löw weiß, was er zu tun hat"

Rudi Völler ist von den Kommentaren von Ralf Rangnick verärgert

Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler hat sich verärgert über Aussagen von Leipzig-Trainer Ralf Ranknick gezeigt, der sich in einem Interview öffentlich darüber beschwert hatte, dass Bundestrainer Joachim Löw nur einen RB-Spieler für die DFB-Länderspiele gegen Russland und die Niederlande nominierte.

Im Anschluss an den klaren 3:0-Erfolg von RB Leipzig gegen die Werkself am Sonntag wunderte sich Rangnick über die Nichtberücksichtigung seiner Spieler und verschoss gleichzeitig einen Giftpfeil in Richtung Bayer-Kreuz: "Jeder hat selber gesehen, was unsere Jungs gebracht haben. Von Leverkusen sind drei Spieler dabei, von uns einer. Da braucht man nicht mehr viel sagen."

"Herr Rangnick soll Bayer Leverkusen auch solchen Kommentaren rauslassen"

Diese Kritik will Völler so nicht unkommentiert stehen lassen und schießt gegen den RB-Trainer und -Sportdirektor in Personalunion zurück. "Ich wusste gar nicht, dass sie drei deutsche Spieler in der Mannschaft haben, deswegen ist die Kritik jetzt ein wenig überraschend", grantelt der ehemalige Bundestrainer ins "Sky"-Mikrofon und poltert weiter: "Herr Rangnick soll Bayer Leverkusen auch solchen Kommentaren bitte rauslassen und auf seine eigene Mannschaft schauen."

Gleichzeitig stärkt Völler dem Bundestrainer den Rücken. "Jogi Löw weiß schon, was er zu tun hat", ist der 58-Jährige überzeugt. Auch den seinen in der Kritik stehenden Trainer Heiko Herrlich nahm der Bayer-Sportchef in Schutz und appellierte an die Spieler, am kommenden Spieltag gegen den VfB Stuttgart zu "beweisen, dass sie richtige Kerle sind".