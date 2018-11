BVB-Star vor Rückkehr: Schmelzer zurück auf dem Rasen

Marcel Schmelzer trainiert wieder mit Ball am Fuß

Der zuletzt lange verletzte Marcel Schmelzer vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat den nächsten Schritt auf dem Weg zu seinem Comeback gemacht.

Am Montagabend veröffentlichte der 30-Jährige ein Video via Instagram, das ihn auf dem Dortmunder Trainingsgelände mit Ball am Fuß bei einer Laufübung zeigt. Der Linksverteidiger schrieb selbst dazu: "Zwar noch alleine, aber endlich wieder in Fußballschuhen mit dem Ball auf dem Platz trainieren."

Der langjährige Borusse fehlt seinem BVB bereits seit Ende September wegen eines Knochenmarködems im Knie. Schmelzer hat in der laufenden Saison bislang sieben Pflichtspiele absolviert, darunter fünf Bundesligapartien.

Der ehemalige Nationalspieler haderte mit seinem verletzungsbedingten Ausfall, da er sich zum Ligastart unter Neu-Trainer Lucien Favre sehr formstark zeigte und seinen Stammplatz auf der linken defensiven Außenbahn offenkundig zurückerobert hatte.

Der Wiedereinstieg ins fußballspezifische Training nährt die Hoffnungen der BVB-Fans, dass der einstige Kapitän noch im Laufe der kommenden Wochen den Sprung zurück in den Kader schaffen wird. Wann genau Schmelzer auch ins Mannschaftstraining der Schwarz-Gelben einsteigen wird, ließ der Linksfuß aber noch offen.