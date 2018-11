Delaney adelt "leuchtenden Stern" Sancho

Laut Thomas Delaney (r.) hat BVB-Ass Jadon Sancho eine große Zukunft vor sich

Seit dieser Saison spielen Thomas Delaney und Jadon Sancho gemeinsam beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Der Däne hält große Stücke auf den Youngster und traut dem BVB-Juwel eine große Karriere zu.

"Er ist immer auf der Suche nach einer Herausforderung, immer im Eins-gegen-Eins oder sogar Eins-gegen-Zwei. Ich bin sicher, dass er in Zukunft ein leuchtender Stern sein wird", schwärmte Delaney gegenüber dänischen Reportern von seinem jungen Teamkollegen Sancho.

"Man sieht sofort, dass er ein großartiger Spieler ist. Er sieht keine Grenzen, er sieht Chancen, und das sieht man an seinem Spielstil", lobte der BVB-Mittelfeldmann weiter und ergänzte: "Er ist 18 Jahre alt und es ist verrückt, zu sagen, dass man gerade in der Nationalmannschaft so hohe Erwartungen an ihn hat. Aber ich bin sicher er wird es allen zeigen. Wenn nicht jetzt, dann später. Er ist ein riesiges Talent."

Auch als Mensch sei Sancho sehr "entspannt". Mit Druck könne der BVB-Senkrechtstarter trotz seines jungen Alters sehr gut umgehen. "Vielleicht ist er im richtigen Moment nach Dortmund gekommen, an dem es nicht unbedingt die Erwartung gibt, einen Titel zu gewinnen, sondern ein Team aufzubauen", so Delaney.

In der aktuellen Saison erzielte Sancho in 17 Pflichtspielen für den BVB fünf Treffer und bereitete acht weitere Tore vor.