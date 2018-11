Lothar Matthäus lobt BVB-"Baumeister" Favre

Lothar Matthäus freut sich über die neue Spannung in der Bundesliga

Für Lothar Matthäus ist die schon verloren geglaubte Spannung in der Fußball-Bundesliga in erster Linie auf die Stärke der Konkurrenten des FC Bayern München zurückzuführen.

"Es ist vor allem der Verdienst derer, die da oben mit fußballerischer Qualität dafür sorgen, dass wir unsere Liga aktuell noch lieber verfolgen als ohnehin. Dortmund, Gladbach, Leipzig, Frankfurt, Hoffenheim und natürlich auch die Bayern", schrieb Rekord-Nationalspieler in seiner wöchentlichen Kolumne bei "skysport.de".

Der Experte sieht auch die europäischen Wettbewerbe als Grund für die starken Auftritte in der Bundeliga: "Wir sind wieder wer in Europa. Es wird nicht mehr von Belastung gesprochen, sondern mit der ersten Garde in Europa angegriffen. Das gibt Mut und Selbstbewusstsein für den heimischen Wettbewerb", so Matthäus.

Dortmund gegen Bayern: Ein unglaubliches Fußballspiel Nach dem Sieg gegen die Bayern am Samstag schwärmt Matthäus von der Flexibilität von Borussia Dortmund und erklärt, "Baumeister Favre hat auf jede Situation die perfekte Antwort. Gegen Bayern hat er nach dem Rückstand Dahoud gebracht und damit das Zentrum besser kontrolliert. Er benötigt Offensiv-Power und wechselt mit Alcácer mal wieder den Sieg ein. Stand jetzt ist diese Borussia mein Titel-Favorit."

Bei den Münchnern hingegen sieht der 57-Jährige Verbesserungsbedarf: "Die Bayern müssen die Kurve bekommen und auf allen Ebenen wieder ein erfolgreiches Team werden. Sonst wird das nichts mit dem siebten Meistertitel in Folge."