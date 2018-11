"Bin mit mir im Reinen": Neuer wiegelt Formkrise ab

Manuel Neuer hat sich vor den DFB-Länderspielen zu seiner Form geäußert

Vor den anstehenden Länderspielen mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft haben sich Manuel Neuer, Leroy Sané, Julian Brandt, Timo Werner und Oliver Bierhoff auf der Pressekonferenz in einer Leipziger Schule zu Wort gemeldet. Dort durften sowohl Journalisten als auch Schüler ihre Fragen stellen.

DFB-Kapitän Manuel Neuer beteuerte, optimistisch in die letzten Spiele des Jahres mit der Nationalmannschaft zu gegen. In einer Formkrise befände sich der Schlussmann vom FC Bayern nicht. "Ich bin in guter Form. Ich denke, dass ich gegen Dortmund ein gutes Spiel gemacht habe", entgegnete der 32-Jährige am Dienstag.

Mit den Münchnern kassierte der Routinier zuletzt in der Bundesliga eine 2:3-Niederlage gegen Tabellenführer Borussia Dortmund. "Ich bin mit mir im Reinen", so Neuer sichtlich entspannt.

Für die DFB-Auswahl wartet am Donnerstag (20:45 Uhr) in Leipzig der WM-Gastgeber aus Russland. Am kommenden Montag (20:45 Uhr) gastieren die Niederlande auf Schalke zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase.

Sané muss Schülerfrage zu Özil beantworten

Deutschlands Nummer eins hofft derweil auf einen versöhnlichen Abschluss des Länderspieljahres. Gegen Russland und die Niederlande wolle die Nationalmannschaft "effektiver sein und durch gut Läufe und präzises Passspiel zu Chancen kommen", antwortete Neuer auf eine Schüler-Frage zu Verbesserungsmöglichkeiten im deutschen Spiel.

Für Aufsehen auf der Pressekonferenz sorgte unterdessen gleich die erste Frage eines Fünftklässlers der Leipziger Oberschule. So wurde Leroy Sané gefragt, wie er zum Karriereende von Mesut Özil in der Nationalmannschaft steht. "Für mich persönlich ist das Schade", entgegnete der Profi von Manchester City nach einigem Zögern.

"Ich hätte gerne noch mit ihm länger zusammen gespielt. Aber wir haben noch weitere gute Spieler", zog sich Leroy Sané aus der Affäre.

Alle Aussagen der Pressekonferenz zum Nachlesen:

+++ Die Schüler dürfen zum Abschluss nochmal fragen +++

"In meiner Freizeit würde ich auch nicht ins Tor gehen. Aber in meiner Karriere werde ich wohl immer Torwart bleiben", entgegnet Neuer auf die Frage, ob er seine Position wechseln möchte.

"Wir haben gegen Frankreich kein schlechtes Spiel gemacht. Uns hat etwas das Glück gefehlt. Wir wollen effektiver sein und durch gute Läufe und präzises Passspiel zu Chancen kommen", zeigt Neuer Verbesserungsmöglichkeiten zum Spiel gegen Frankreich auf.

"Die Stimmung im Team ist gut. Auch wenn ich schon ein bisschen älter bin, habe ich einen guten Draht zu den jungen Spieler. Wir haben da eine gute Harmonie", sagt Neuer.

"Ich denke schon, dass das ein Vorteil ist. Ich kenne das Stadion und es ist schön dort zu spielen, wo man sich wohlfühlt. Man kennt einfach die Kabine und auch die Leute, die dort arbeiten", erklärt Werner den Reiz eines Heimspiels mit der Nationalelf.

"Ich denke, dass beide sehr, sehr gute Trainer sind. Beide haben ihre Spielphilosophie, die ich sehr schätze. Beide hatten auch sehr viel Erfolg. Deshalb ist es schwer zu sagen, wer der bessere Trainer ist", vergleicht Sané seinen Klub-Trainer Pep Guardiola mit Bundestrainer Jogi Löw.

+++ Bierhoff über den Umbruch im Kader +++

"Wir müssen keinem Spieler einen Vertrag geben oder ihn endgültig wegschicken. Wir wollen den jungen Spielern immer mehr Chance geben. Das ist aber ein Prozess und man muss jetzt noch nicht über die Zukunft spekulieren. Wir schauen das von Spiel zu Spiel und können. Solange keiner zurücktritt kann er immer wieder nominiert werden."

+++ Werner über das Spiel in Leipzig +++

"Für mich ist es etwas ganz besonders hier in Leipzig spielen zu dürfen - hier bin ich zum Nationalspieler geworden. Ich kenne die Stadt und die Fans, sie haben mich immer unterstützt."

+++ Bierhoff über die Stimmung im Stadion +++

"Von der Stimmung her wollen wir immer ein volles Haus. In Leipzig hatten wir immer eine gute Stimmung, wir kommen immer wieder gerne hierher. Natürlich hängt das aber auch von uns ab. Wir machen uns auch Gedanken über die Ticketpreise. Unser Ziel ist es, mit begeisterndem Fußball Lust auf die Nationalmannschaft zu machen."

+++ Bierhoff über Timo Werner +++

"Natürlich hätte ich gerne seine Aggressivität gehabt. Bei ihm und einigen anderen ist es toll zu sehen, welche Entwicklung sie in jungen Jahren schon nehmen, Er hat gezeigt, dass er nicht nur den Blick für die Mitspieler hat, sondern auch Tore macht. Da gehört auch eine Bissigkeit dazu, die er beibehalten soll."

+++ Sané über den Umbruch +++

"Ich denke, dass man schon in den letzten Spielen gesehen hat, dass mehr junge Spieler Einsatzzeit bekommen. Aber Jogi hat schon immer junge Spieler gut eingebunden. Gegen Russland können wir uns jetzt wieder beweisen"

+++ Neuer über seine Form +++

"Ich bin in guter Form. Ich denke, dass ich gegen Dortmund ein gutes Spiel gemacht habe. Ich bin mit mir im Reinen."

+++ Zunächst starten die Kinder mit ihren Fragen +++

"Für mich persönlich ist das Schade. Ich hätte gerne noch mit ihm länger zusammen gespielt. Aber für haben noch weitere gute Spieler", antwortet Leroy Sané auf die erste Frage eines Fünftklässlers, wie er zum Karriereende von Mesut Özil im DFB-Team steht.

"Bei uns gibt es natürlich auch Regeln. Wir haben Ordnung und Disziplin in der Mannschaft. Da beginnt das Training pünktlich, ähnlich wie in der Schule", zieht Manuel Neuer Parallelen zwischen Fußball und Schule.

"Ich hatte immer ein großes Ziel. Aber es war ein harter, steiniger Weg. Dann gehört natürlich auch des nötige Talent dazu. Dann muss man sich auch große Ziele setzen", erklärt Neuer den Werdegang eines Profi.

"Also ich habe noch nie ein Tor erzielt", scherzt Neuer auf die Frage nach dem schönsten Erlebnis in einem Spiel.

"Die Konsequenzen sind, dass man meist das Spiel nicht gewinnt. Untereinander gibt es dann Diskussionen. Man versucht untereinander kritisch umzugehen und die Dinge, die falsch gelaufen sind, zu verbessern", gibt Neuer Einblicke.

+++ Bierhoff erklärt die Überlegungen hinter dem Format +++

"Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir in Kontakt mit den Kindern kommen. Wir haben uns überlegt, dass wir zu den Fans kommen, so dass hier der direkte Kontakt hergestellt werden kann. Wir freuen uns auf solche Begegnungen."

+++ Die PK beginnt +++

Die PK in Leipzig beginnt. Trotz der verhältnismäßig großen Anzahl von Mitwirkenden haben alle auf dem Podium Platz gefunden. Alle fünf Akteure sitzen zeitgleich bereit und werden mit Applaus empfangen. Die Begrüßungsworte kommen vom Schulleiter der Leipziger Oberschule. "Das ist natürlich nicht gewöhnlich im Schulbetrieb. Es wird eine ganz spannende Sache."

+++ Der Kader von Joachim Löw +++

Im Kader für die anstehenden Länderspiele sucht man Bayern Münchens Verteidiger Jérôme Boateng vergebens. Bundestrainer Joachim Löw verzichtete auf den Abwehrmann. Wer steht für den 30-Jährigen im Aufgebot?

+++ Ist Marco Reus einsatzbereit? +++

Am Dienstagmorgen machte eine Hiobsbotschaft die Runde: Marco Reus laboriert an einer Fußverletzung. Der Torjäger von Borussia Dortmund muss daher das erste Training ausfallen lassen. Wird der BVB-Star rechtzeitig fit?

+++ Wer ist auf der Bühne? +++

In Leipzig stehen am Dienstag gleich fünf Akteure auf der Bühne: Manuel Neuer, Leroy Sané, Julian Brandt, Timo Werner und Oliver Bierhoff versammeln sich auf dem Podium und stellen sich den Fragen. In der Leipziger Gesamtschule, wo die Presserunde abgehalten wird, sind auch viele Kinder anwesend. Es dürfte also eine Pressekonferenz der etwas anderen Art sein.

+++ Die sportlichen Aufgaben +++

In Leipzig trifft die DFB-Elf mit Bundestrainer Joachim Löw am Donnerstag auf Russland (20:45 Uhr), am Montag ist die Niederlande in der Arena auf Schalke zu Gast (20:45 Uhr). Während das Freundschaftsspiel gegen den WM-Ausrichter nur eine geringe sportliche Aussagekraft haben wird, geht es im Duell gegen die Elftal in der Nations League um alles.

Sollten die Niederländer ihr Gruppenspiel gegen Frankreich am Freitag (20:45 Uhr) nicht gewinnen, hat die deutsche Auswahl noch Chancen, den Abstieg aus der Gruppe 1 der Nations League A zu verhindern. Den Gruppensieg hat sich derweil Weltmeister Frankreich vorzeitig gesichert.