Auch Bierhoff lässt Boateng-Rückkehr offen

Jérôme Boateng wurde nicht für die aktuellen Länderspiele nominiert

Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff hat genau wie Bundestrainer Joachim Löw eine Rückkehr von Jérôme Boateng offen gelassen.

"Man verlangt von uns häufig eine finale Aussage, aber die können wir in der Nationalmannschaft gar nicht geben", sagte Bierhoff bei einem Schulbesuch am Dienstag in Leipzig: "Wir können von Länderspiel zu Länderspiel schauen. Wir wissen ja nicht, wie es im Juni oder Juli aussieht."

Bierhoff deutete aber auch an, dass Boatengs Pause für die Länderspiele am Donnerstag (20:45 Uhr) und vier Tage später in Gelsenkirchen gegen die Niederlande (20:45 Uhr) auch mit dem Umbruch zu tun habe, den Löw nach der Pleite in den Niederlanden (0:3) eingeleitet hatte.

"Klar ist auch: Wir wollen den jungen Spielern mehr Platz geben", sagte Bierhoff: "Wir wissen aber auch, dass das ein Prozess ist."

Löw hatte den routinierten Verteidiger am vergangenen Freitag überraschend nicht für die letzten Länderspiele dieses Jahres nominiert. Experten sahen darin gar den Beginn einer Wachablösung. So spekulierte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, dass Boateng für eine längere Zeit nicht zum DFB-Kader gehören könnte.