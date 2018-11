Kehl über BVB-Transfers: "Müssen schnell sein"

Sebastian Kehl spielte bis 2015 aktiv für den BVB

Mit Jadon Sancho landete Borussia Dortmund 2017 einen echten Coup auf dem Transfermarkt. In der laufenden Bundesliga-Saison steuerte der 18-jährige Flügelspieler, der von Manchester City kam, schon vier Tore und fünf Vorlagen bei.

"Jadon ist ein gutes Beispiel. In England haben die jungen Spieler nicht die Chance bekommen, zu spielen, weil die Strukturen in den Klubs und den Kadern völlig anders sind. Das könnte gut für uns sein, aber wir müssen schnell handeln", erklärte Sebastian Kehl nun in der "Daily Mail".

Generell möchte Dortmunds Leiter der Lizenzbereiches eine einfache Divise verfolgen: "Es geht nicht darum, Stars zu kaufen, sondern sie hervorzubringen." Dabei liege der Fokus besonders auf dem englischen Markt.

BVB-Leiter: Spieler muss es selbst schaffen

Neben Sancho besitzen die Schwarz-Gelben mit Jacob Bruun Larsen und Christian Pulisic weitere Shootingstars. "Wir legen viel Augenmerk auf unser Scouting", so Kehl über die BVB-Juwele.

In der letzten Saison war Sancho bei den Dortmundern nur zweite Wahl. Laut Kehl lag dies an der Umstellung auf das Leben in Deutschland: "Alles war neu für ihn im letzten Jahr. Seine Familie reiste manchmal an, aber für gewöhnlich war er auf sich gestellt. Es ist nicht so, als ob ständig jemand an seiner Seite ist – keiner geht mit ihm in den Supermarkt einkaufen."

Weiter fügte der 38-Jährige an: "Es gibt einen Punkt, ab dem ein Spieler es selbst schaffen muss. Das bildet die Persönlichkeit."