Solari unterschreibt bis 2021 bei Real Madrid

Solari unterschreibt einen bis 2021 gültigen Vertrag bei Real Madrid

Trainer Santiago Solari hat beim Champions-League-Sieger Real Madrid einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben.

Das gab der spanische Fußball-Rekordmeister, am Dienstagabend bekannt. Der Argentinier Solari hatte bei den Königlichen nach der Trennung von Julen Lopetegui am 29. Oktober zunächst als Interimslösung übernommen. In der Primera Division ist Real mit vier Punkten Rückstand auf den Rivalen FC Barcelona Tabellensechster.

Unter Solari holten die Königlichen zuletzt in Pokal, Liga und Champions League bei 15:2 Toren vier Siege aus vier Spielen. Nationalspieler Toni Kroos erzielte unter dem neuen Coach beim 5:0-Sieg in Pilsen seinen ersten Treffer der laufenden Spielzeit.

Bereits am Montag hatte der spanische Verband FFF der Nachrichten-Agentur AFP bestätigt, dass Solari in Madrid zur Dauerlösung werde. Die Königlichen hatten nur 14 Tage Zeit, Solari als Interimslösung nach der Trennung von Lopetegui arbeiten zu lassen. Am Montag lief diese Frist ab.

Santiago Solari, entrenador del primer equipo del @RealMadrid hasta el 30 de junio de 2021.#HalaMadrid pic.twitter.com/m0XyNE60Og — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 13. November 2018

Solaris Vorgänger Lopetegui hatte erst im August die Nachfolge von Starcoach Zinédine Zidane angetreten. Jedoch war die Mannschaft unter seiner Führung in eine schwere Krise geschlittert und in der Meisterschaft ins Mittelfeld abgedriftet.