De Guzman: "Angriffslustiger" als unter Kovac

Platz vier in der Bundesliga: Die Laune bei Jonathan de Guzman und der Eintracht ist blendend

Frankfurts Mittelfeldspieler Jonathan de Guzman schwärmt vom Angriffsfußball, den die Eintracht unter ihrem neuen Coach Adi Hütter zelebriert und zeigt die deutlichen Unterschiede des Systems des Österreichers zu dem seines Vorgängers und derzeitigen Coach des FC Bayern, Niko Kovac, auf.

Während unter Kovac bei den Hessen vor allem Physis, Mentalität und Laufarbeit im Fokus standen, richte Hütter das Team insgesamt offensiver aus, sagte der Niederländer im Interview mit dem "kicker". "Unter diesem Trainer laufen wir auch viel, sind aber noch ein bisschen aggressiver und spielen mehr Angriffsfußball. Je angriffslustiger du spielst, desto mehr Tore erzielst du", lobt der 31-jährige Eintracht-Routinier die Taktik Hütters.

Der große Unterschied zu Kovac

Vor allem in den Phasen ohne Ballbesitz richte Hütter sein Team deutlich vorwärts-orientierter aus: "Wir verteidigen höher, statt zu warten, das ist ein großer Unterschied zu Kovac." Als offensiv denkender Spieler liege ihm die Philosophie des neuen Trainers insgesamt "definitiv" besser, erklärt de Guzman.

Nach durchwachsenem Start in die Bundesliga-Saison und dem peinlichen Pokal-Aus in Ulm hat Frankfurt im Herbst einen sensationellen Lauf hingelegt: In der Liga gewannen die Hessen fünf der letzten sechs Spiele, 20:4 Tore und 16 Punkte spülten die Eintracht in der Tabelle auf Platz vier - dank des wesentlich besseren Torverhältnisses (+13) einen Platz vor den Ex-Coach mit seinen kriselnden Bayern (+6).

Auch auf europäischer Ebene begeistert das Team aus der Main-Metropole seine Fans: Nach vier Siegen aus vier Spielen steht die Eintracht in einer starken Gruppe mit Lazio Rom und Olympique Marseille bereits vorzeitig in der Zwischenrunde der Europa League.

Auf der Welle des Erfolgs schwimmend, ist die Stimmung in der Kabine bei den Adlerträgern freilich prächtig: "Der Teamspirit ist unglaublich", sagt de Guzman stolz und schwärmt weiter: "Dieses Team ist auf dem Weg, ein großartiges Team zu werden. Jeder hat gute Laune und ist glücklich."

Jonathan De Guzman gehört unter Adi Hütter im zentralen Mittelfeld zu den tragenden Säulen des Erfolgs. Wettbewerbsübergreifend kam der 31-Jährige in allen 17 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte einen Treffer.