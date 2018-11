Bericht: Oenning übernimmt in Magdeburg

Nach sieben Jahren Abstinenz: Michael Oenning übernimmt wieder einen deutschen Klub

Michael Oenning soll neuer Trainer beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg werden. Wie "bild" am Dienstagabend berichtet, wird der 53-Jährige offenbar bereits am Mittwochmittag beim FCM vorgestellt.

In der Bundesliga trainierte Oenning den 1. FC Nürnberg und den Hamburger SV, zwei Tage nach der Entlassung von Jens Härtel soll er nun die abstiegsgefährdeten Magdeburger aus der Krise führen. Als Co-Trainer soll ihm dabei Ex-FCM-Profi Silvio Bankert zur Seite stehen, der auf der Bank "etwas mehr Verantwortung" bekommen soll, wie Geschäftsführer Mario Kallnik bereits am Dienstag auf einer Pressekonferenz verriet, bei der er erklärte, den neuen Chefcoach Mittwoch zu präsentieren zu wollen.

In der Liga rutschte der Aufsteiger nach zuletzt vier Niederlagen in Folge und nur neun Punkten aus 13 Spielen auf den direkten Abstiegsrang 17 ab. Nach der 2:3-Heimnpleite gegen Jahn Regensburg sahen sich die Verantwortlichen der Sachsen-Anhaltiner gezwungen, eine Veränderung auf der Trainerposition vorzunehmen.

Michael Oenning war zuletzt bis zum Sommer zweieinhalb Jahre bei ungarischen Erstliga-Absteiger Vasas FC als Trainer aktiv. Beim Hamburger SV wurde er nach 15 Spielen als Cheftrainer und nur 0,8 Punkten pro Spiel am 19. September 2011 gefeuert. In Magdeburg soll er bereits am Mittwoch das erste Training leiten. Das nächste Ligaspiel bestreiten die Ostdeutschen am 23. November beim Tabellensiebten Greuther Fürth.