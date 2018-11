Vor BVB-Wechsel: Sancho sagte dem FC Bayern ab

Jadon Sancho wechselte zum BVB statt zum FC Bayern

Vor dem Wechsel von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund im Sommer 2017 hatte auch der FC Bayern München Interesse an dem Shooting-Star. Doch dieser sagte dem Fußball-Rekordmeister ab und zog den BVB vor.

Das berichtet die "Sport Bild". Das Blatt korrigierte damit einen eigenen Artikel von vor wenigen Wochen, in dem es hieß, Sancho sei zwar Thema beim FC Bayern gewesen, die Verantwortlichen hätten sich jedoch ihrerseits gegen einen Transfer des Engländers entschieden.

Der FC Bayern hatte sich gegen diese Berichterstattung gewehrt und sie ins Reich der Fabel verwiesen.

Die neue Version der Geschichte bestätigte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nun allerdings höchstoffiziell. "Richtig ist, dass der FC Bayern München Jadon Sancho sehr wohl haben wollte und ihm deshalb ein Angebot gemacht hat, das leider nicht angenommen wurde", heißt es in einer eidesstattlichen Versicherung des Bosniers, aus der "Sport Bild" zitiert.

Der BVB habe Sancho in seiner Zeit bei Manchester City vor den konkreten Vertragsverhandlungen schon monatelang gescoutet. In den Gesprächen selbst seien die Dortmunder dann überzeugender aufgetreten als die weiteren Mitbewerber - obwohl Sancho laut "Sport Bild" bei anderen Klubs deutlich mehr Geld hätte verdienen können.

Kurz vor Transferschluss am 31. August entschied sich Sancho aufgrund der besseren sportlichen Perspektive für den Wechsel zum BVB. Dieser zahlte rund acht Millionen Euro an City - aus heutiger Sicht ein absolutes Schnäppchen für den inzwischen 18-Jährigen, der in der laufenden Saison auf 17 Torbeteiligungen in 17 Pflichtspielen kommt.