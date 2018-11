Droht Tuchel bei PSG schon der Rauswurf?

Thomas Tuchel hat bei PSG keinen leichten Stand

Der Trainerstuhl von Thomas Tuchel bei Paris Saint-Germain wackelt offenbar bereits nach wenigen Monaten bedenklich. Droht dem früheren BVB-Coach nun sogar der Rauswurf?

Nach Informationen der "Sport Bild" ist dieses Szenario zwar nicht sehr wahrscheinlich, allerdings auch keineswegs ausgeschlossen.

Hintergrund ist Tuchels schwieriges Verhältnis zur Klub-Führung von PSG. Mit Sportdirektor Antero Henrique liegt der Fußballlehrer bereits seit Monaten über Kreuz.

Der Portugiese realisierte im Sommer mehrere von Tuchel geforderte Transfers nicht, darunter den von Jérôme Boateng vom FC Bayern München.

Zudem haben die schwachen Leistungen des Star-Ensembles um Kylian Mbappé und Neymar in der Champions League Tuchels Position geschwächt.

PSG hat nach vier Partien auf internationalem Parkett nur fünf Punkte auf der Habenseite. Das reicht gerade einmal für Platz drei in der schwierigen Gruppe C hinter FC Liverpool und SSC Neapel.

Dass Tuchel es sich in seiner kurzen Amtszeit bereits mit mehreren Profis verscherzt haben soll, trägt ebenfalls nicht zu seiner Job-Sicherheit bei.

Davon hängt der Job von Thomas Tuchel bei PSG ab

Von den weiteren Ergebnissen in der Königsklasse sowie Tuchels Verhalten gegenüber den Verantwortlichen hänge nun seine Zukunft in der Seine-Metropole ab, schreibt "Sport Bild".

Millionenschwere Transfers in der Winterpause seien aufgrund der UEFA-Ermittlungen in Sachen Financial Fair Play unwahrscheinlich. Um seinen Job zu retten, müsste Tuchel das klaglos akzeptieren.

Die aktuelle Situation rund um den 45-Jährigen erinnert stark an das Ende seiner BVB-Zeit. Auch in Dortmund hatte sich der als menschlich schwierig geltende Perfektionist mit den Verantwortlichen und wichtigen Wortführer innerhalb der Mannschaft überworfen.