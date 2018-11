Frankfurt droht Abgang von Rebic, Jovic und Haller

Luka Jovic und Ante Rebic begeistern bei Eintracht Frankfurt

Mit Ante Rebic, Sébastien Haller und Luka Jovic hat Eintracht Frankfurt die derzeit gefährlichste Offensive der Fußball-Bundesliga. Doch das magische Dreieck der Hessen ist im Sommer wohl Geschichte.

Einem Bericht der "Sport Bild" zufolge droht der Eintracht der Abgang aller drei Angreifer nach der Saison. Interessenten gibt es insbesondere in der englischen Premier League. Aber auch scheinbar übermächtige Liga-Konkurrenten wie Borussia Dortmund und der FC Bayern München gelten als mögliche Abnehmer.

So wurde Rebic schon nach seiner bärenstarken WM mit Kroatien unter anderem mit Manchester United, dem FC Bayern und dem BVB in Verbindung gebracht. Kurz vor dem Saisonstart bestätigte der Flügelstürmer mehrere Angebot.

Doch der 25-Jährige bekannte sich für ein weiteres Jahr zur Eintracht. "Es wäre doch dumm, wenn ich jetzt weggegangen wäre. Ich fühle mich sehr wohl hier in Frankfurt."

Auch Jovic wird auf der Insel bereits heiß gehandelt. Wie das Newsportal "LFC Globe" berichtet, hat der FC Liverpool ein Auge auf den Serben geworfen und plant eine Verpflichtung im Sommer. Auch der FC Chelsea und Tottenham Hotspur sollen interessiert sein.

Allerdings haben die Frankfurter im Werben um ihren Shooting-Star alle Trümpfe in der Hand. Jovic ist derzeit zwar nur von Benfica ausgeliehen, die Eintracht besitzt aber eine Kaufoption und wird diese bald ziehen.

Neben Rebic und Jovic ist offenbar auch Haller in England schwer angesagt. Newcastle United soll den Franzosen als Transferziel Nummer eins für denn Winter auserkoren haben.

Auch der BVB hat angeblich ein Auge auf den 24-Jährigen geworfen. Das berichtet die "FAZ".

Sollte der Mittelstürmer tatsächlich im Januar oder im Sommer 2019 wechseln, wäre eine stattliche Ablösesumme fällig.

Vertraglich ist Haller noch bis 2021 an Frankfurt gebunden, eine Ausstiegsklausel existiert nicht. Im Raum steht eine Ablösesumme von 20 bis 30 Millionen Euro.

Mit 21 Toren in elf Spielen befindet sich das Eintracht-Trio aktuell auf Rekordkurs. Rebic, Jovic und Haller sind sogar stärker in die Bundesliga gestartet als das legendäre magische Dreieck vom VfB Stuttgart in der Saison 1996/97.

Damals hatten Krassimir Balakov, Giovane Elber und der heutige Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic zum selben Zeitpunkt "nur" 19 Treffer auf dem Konto.

Sollte die "Büffelherde", wie Eintracht-Keeper Kevin Trapp Rebic, Jovic und Haller bezeichnet, ihre Quote bis zum Saisonende halten, stünde das Trio bei 65 Toren.

Der Bundesliga-Rekord von Gerd Müller (40 Tore), Uli Hoeneß (13) und Franz Roth (12) 1971/1972 beim FC Bayern wäre eingestellt.