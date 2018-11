Pep Guardiola an der Säbener Straße gesichtet

Pep Guardiola nur zu Gast beim FC Bayern?

Im Sommer 2016 verließt Trainer Pep Guardiola den FC Bayern München und die Fußball-Bundesliga in Richtung Manchester City. Am Mittwoch kehrte der Spanier an die Säbener Straße zurück. Wozu? Das ist völlig unklar.

Nach Informationen von "Sky Sport News HD" traf Guardiola mittags an der Geschäftsstelle des FC Bayern ein. Der 47-Jährige sei mit einem Taxi vorgefahren und von Teammanagerin Kathleen Krüger durch die Tiefgarage ins Gebäude gebracht worden.

Pep #Guardiola ist mit einem Taxi an der Säbener Straße vorgefahren und wurde von Teammanagerin Kathleen Krüger durch die Tiefgarage zur Geschäftsstelle gebracht! (Foto ging nicht besser, Pep war fix) @SkySportNewsHD @SkySportDE @FCBayern pic.twitter.com/grcCtnxapY — Torben Hoffmann (@Sky_Torben) 14. November 2018

Dass Guardiola als Trainer zu den Bayern zurückkehrt, ist allerdings nahezu ausgeschlossen. Erst im Mai hatte er seinen Vertrag bei City bis 2021 verlängert.

Zuletzt schwärmte Guardiola nicht zum ersten Mal von seinem Job auf der Insel. In der Premier League zu arbeiten, sei ein "Traum, der wahr werde. Ich habe großes Glück, in England zu sein."

Bei Manchester City startete Guardiola 2016/2017 zwar ohne Titel. In diesem Jahr gewann er mit den Sky Blues aber Meisterschaft und Liga-Pokal. Aktuell führt das Star-Ensemble die Tabelle der englischen Eliteklasse erneut an.

Den FC Bayern trainiert Guardiola insgesamt drei Jahre lang. Mit den Münchnern wurde er 2013 Klub-Weltmeister, holte dreimal die Deutsche Meisterschaft sowie zweimal den DFB-Pokal.