BVB-Wunderkind Moukoko nicht für U17 nominiert

BVB-Wunderkind Youssoufa Moukoko nicht für die U17 nominiert

Supertalent Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund wird vorerst nicht für die deutsche U17-Nationalmannschaft auflaufen.

"Youssoufa ist ein großes Talent, das im vergangenen Jahr mit knapp 13 Jahren sein erstes U16-Länderspiel bestritten hat. Das dadurch entstandene große Interesse war für die Angehörigen und den Spieler selbst nicht immer einfach", erklärte DFB-Coach Michael Feichtenbeiner gegenüber dem "Sportbuzzer".

Man habe sich "mit Blick auf seine weitere individuelle Entwicklung und auf Wunsch der Familie dazu entschlossen, dass er nicht für die U17-Länderspiele nominiert wird."

Ins selbe Horn stieß auch Moukoko-Berater Patrick Williams: "Man darf nicht vergessen, dass er erst knapp 14 Jahre alt und ein Kind ist. Wir haben eine Verantwortung, auch dem Umfeld und der Familie gegenüber. Das Wohl des Jungen steht im Vordergrund, und es ist zuletzt einfach zu viel geworden – vor allem, wenn Youssoufa beim DFB war."

Der Stürmer, der in der laufenden Saison der B-Junioren-Bundesliga West in elf Partien 20 Tore erzielte, solle sich beim BVB weiter in Ruhe entwickeln, "so wie andere in seinem Alter das auch können", ergänzte Williams.

Der Berater warnte: "Es gibt genügend Beispiele von Nachwuchsspielern, die zu früh zu hoch gejazzt wurden. Ein Tritt und alles kann vorbei sein."

Moukoko war in der Vergangenheit ins Kreuzfeuer geraten, weil Kritiker dem Deutsch-Kameruner vorwarfen, älter als die angegebenen 13 Jahre zu sein. Eine medizinische Altersbestimmung lehnten BVB und DFB jedoch bislang ab.