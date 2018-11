"Koeman Kids" wollen DFB-Absturz besiegeln

Ronald Koeman führte Oranje zurück in der Erfolgsspur

Historische Chance für Oranje: Mit einem Sieg gegen Frankreich kann die niederländische Elftal Erzrivale Deutschland in die Zweitklassigkeit stürzen.

Die Häme der deutschen Fans, die zuletzt "ohne Holland" zu EM und WM fuhren, klingt Ronald Koeman noch in den Ohren. Doch zu einer Retourkutsche lässt sich der Bondscoach nicht hinreißen, auch wenn er den deutschen Erzrivalen in der Nations League in die Zweitklassigkeit stürzen kann.

"Frankreich und Deutschland - zuerst hatten wir keine Chance, jetzt wäre es verrückt, wenn wir verlieren. Damit kann ich nicht viel anfangen", sagt Koeman vor den abschließenden Duellen mit den beiden jüngsten Weltmeistern. Falls Oranje am Freitag (20:45 Uhr) in Rotterdam Les Bleus schlägt, wäre der deutsche Abstieg in Liga B besiegelt - schon vor dem direkten Duell mit den "Duitsen" am Montag in Gelsenkirchen.

"Deutschland steht vor einer neuen Fußballkrise", unkt die Zeitung "BN/DeStem", ansonsten halten sich jedoch auch die Medien sehr zurück. Die Deutschen "degraderen"? Auf Koemans Prioritätenliste steht das nicht sehr weit oben. Natürlich wolle er am liebsten jedes Spiel gewinnen, auch die Nations League, sagt er, "aber für mich ist es das Wichtigste, dass wir in der EM-Qualifikation Gruppenkopf sind. Dann haben wir es da etwas leichter."

Koeman: "Wir sind auf dem richtigen Weg"

Dafür braucht es Punkte in der Nationenliga, deren Ergebnisse bei der Quali-Auslosung als Grundlage dienen. Drei Zähler hat die Elftal nach dem berauschenden 3:0 gegen die DFB-Elf im Oktober auf dem Konto. Damit ist selbst der Gruppensieg und die Teilnahme an der Finalrunde noch drin. "Es scheint mehr als den dritten Platz zu geben", stellt Koeman fest und grinst.

Dem Europameister von 1988 ist es seit seinem Amtsantritt im Februar gelungen, Oranje ein Stück Selbstachtung zurückzugeben. "Jeder schaut der Elftal wieder gerne zu", sagt er, "wir sind auf dem richtigen Weg. Aber es ist nicht so, dass wir uns zurücklehnen könnten, niemals!"

Die Medien sind von Koemans verjüngtem Team begeistert. "Oranje war fast ein Schimpfwort, jetzt will jeder wieder dabei sein", schreibt "Voetbal International" über "das Ende der Generation Mittelmaß". Andere Blätter schwärmen von den "Koeman Kids" oder den "jungen Tulpen", zu denen diesmal auch Javairo Dilrosun gehört.

Koeman stellt dem Herthaner "Minuten" in Aussicht, setzt gegen Frankreich aber zunächst auf die Elf, die in Amsterdam die Deutschen schlug, und die "Magie von De Kuip". Dort gewann Oranje seine letzten 14 Länderspiele, das Stadion ist seit Wochen ausverkauft.

Frankreich mit Verletzungssorgen

"Es ist schön, dass die Leute an uns glauben, aber es wird ein sehr schwieriges Spiel", sagt Koeman. Schließlich haben die Niederlande die jüngsten vier Duelle mit der Equipe tricolore verloren.

Diese hat personelle Probleme, um Paul Pogba fallen vier Stars aus. Doch das Reservoir an Klassespielern scheint unerschöpflich, Didier Deschamps nominierte unter anderem Gladbachs Alassane Pléa nach. "Wir fahren da hin, um zu gewinnen", verspricht der Coach seinem Freund Joachim Löw: "Wir sind Weltmeister und werden uns auch so benehmen."

Nach dem 2:1 im Hinspiel reicht Frankreich ein Unentschieden, um sich seinerseits für das Finalturnier 2019 zu qualifizieren.