Nächster Bayern-Schock! James fällt wochenlang aus

James Rodríguez steht dem FC Bayern mehrere Wochen nicht zur Verfügung

In der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga kommt James Rodríguez bereits auf vier Scorerpunkte für den FC Bayern München, nur Robert Lewandowski erzielte eine bessere Ausbeute. Nun setzt eine Verletzung den Kolumbianer allerdings außer Gefecht.

James erlitt im Training am Dienstag einen Außenbandteilriss im linken Knie und werde "in den nächsten Wochen" fehlen, gabe der FC Bayern am Mittwoch bekannt.

Das Knie des 27-Jährigen werde zunächst "für zehn Tage ruhiggestellt". Danach beginne der Torschützenkönig der WM 2014 mit "der Therapie und der Rehabilitation", heißt es weiter.

James stand in der laufenden Saison elfmal für die Münchner auf dem Rasen, wurde von Coach Niko Kovac aber nur einmal über 90 Minuten ins Rennen geschickt.

Zuletzt kursierten daher vermehrt Gerüchte, James wolle die Bayern verlassen. Jorge Mendes, Berater des Offensivspielers, soll sich bei den Bossen des Rekordmeisters sogar bereits persönlich über die Reservistenrolle beschwert und baldige Gespräche gefordert haben.

Unsere Nummer 11 hat sich im Training am Dienstag einen Außenbandteilriss im linken Knie zugezogen:

James spielt seit dem Sommer 2017 auf Leihbasis von Real Madrid an der Isar, sein Vertrag endet am 30 Juni 2019. Überweist Bayern bis dahin 42 Millionen Euro an die Königlichen, verlängert sich der Kontrakt allerdings bis Sommer 2022.