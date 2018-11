Reus fehlt DFB-Team gegen Russland

Am Donnerstag nicht dabei: Marco Reus

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im Länderspiel gegen Russland am Donnerstag ohne Marco Reus auskommen.

Der Kapitän von Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund ist wegen einer Mittelfußprellung und eines geschwollenen Knöchels nicht einsatzfähig.

"Von daher macht es keinen Sinn", sagte Bundestrainer Joachim Löw am Mittwoch in Leipzig. Reus werde wohl am Donnerstag ins Lauftraining einsteigen. Danach müsse man "von Tag zu Tag sehen", so Löw.

Ein Einsatz im möglichen Abstiegsendspiel in der Nations League gegen die Niederlande am Montag sei offen. Reus hatte sich die Blessur im Topspiel des BVB gegen den FC Bayern zugezogen.

Zuletzt hatte sich der 29-Jährige in absoluter Top-Form präsentiert. Mit acht Toren und sechs Assists führt er die Scorerliste der Bundesliga aktuell an.

Manuel Neuer gegen Russland im DFB-Tor

Löw verriet zudem, dass Manuel Neuer gegen Russland im Tor stehen wird. Außerdem tendiert der Bundestrainer dazu, mit Serge Gnabry, Leroy Sané und Timo Werner im Angriff zu beginnen.

Das junge Sturm-Trio hatte Mitte Oktober beim 1:2 gegen Weltmeister Frankreich überzeugt. Dies würde jedoch bedeuten, dass Thomas Müller wohl erneut zunächst auf der Bank Platz nehmen müsste.

Löw: Schleppender Ticketverkauf "liegt teilweise auch an unseren Leistungen"

Am Mittwoch äußerte sich Löw auch zum schleppenden Kartenverkauf. Für das Länderspiel am Donnerstag sind bislang nur etwa 30.000 von 42.000 Tickets verkauft worden.

Der Bundestrainer zeigte Verständnis. "Man kann nicht erwarten, dass die Fans uns in dieser Situation die Bude einrennen. Das liegt teilweise auch an unseren Leistungen in diesem Jahr", so der 58-Jährige.