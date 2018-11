Coman äußert sich zur Altersdebatte beim FCB

Hoffnungsträger beim FC Bayern: Kingsley Coman

Beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München läuft es aktuell nicht rund. Viele Fans glauben, dass die Altersstruktur der Mannschaft dafür mitverantwortlich ist. Auch innerhalb des Teams scheint die Erkenntnis gereift zu sein, dass der Kader eine Verjüngungskur benötigt.

Am Mittwoch äußerte sich Youngster Kingsley Coman zur öffentlichen Debatte um den Altersschnitt bei den Bayern. "Wir haben eine sehr gute Mannschaft, aber sie ist ein bisschen in die Jahre gekommen", befand der Franzose am Rande eines PR-Termins. Der 22-Jährige regte an, "zur rechten Zeit" über neue Spieler nachzudenken.

Coman ist einer der wenigen jungen Akteure im FCB-Kader, der - sofern fit - auch Leistungsträger ist. Mit einem Durchschnittsalter von 27,4 Jahren besitzen die Münchner den ältesten Kader der Bundesliga.

Einen Schritt in die richtige Richtung könnte der deutsche Branchenprimus mit der Verpflichtung des kanadischen Teenagers Alphonso Davies gemacht haben. Der 18-jährige Angreifer wechselt im Winter für umgerechnet zehn Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps an die Säbener Straße.