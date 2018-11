Schalke-Verteidiger Nastasic schaut "nur nach oben"

Matija Nastasic ist bei Schalke Stammkraft

Mit zehn Punkten aus elf Bundesliga-Partien steht der Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 momentan lediglich mit zwei Zählern vor einem direkten Abstiegsplatz. Trotzdem möchte Matija Nastasic nichts vom Abstiegskampf wissen.

"Wir fühlen jetzt keinen Druck und schauen jetzt nicht, wer hinter uns ist und wie viele Punkte es sind. Wir gucken nur nach oben", verriet der Innenverteidiger der "WAZ".

Während die Königsblauen in der Bundesliga schwächeln, steht der Verein in der Champions League vor dem Achtelfinal-Einzug. Die Leistungsunterschiede kann sich auch der 25-Jährige nur schwer erklären: "Wir sind zum ersten Mal seit 2015 wieder in der Champions League dabei. Ich denke nicht, dass wir uns da mehr konzentrieren. Aber in der Champions League spielen wir stark und schießen auch in den richtigen Momente die Tore."

Matija Nastasic hofft bei Schalke auf Wende

Trotzdem versichert der Serbe: "Wir sind ein großer Klub und ein gutes Team, wir werden wieder nach oben kommen." Nach der Länderspielpause empfängt S04 zuhause den Aufsteiger 1. FC Nürnberg.

"Ich hoffe, dass wir das in den nächsten Wochen ändern können - wir sind ja selbst nicht zufrieden mit dem Platz, auf dem wir im Moment stehen", so der Defensiv-Spezialist über die kommenden Aufgaben.

2015 wechselte Nastasic von Manchester City zum Revierklub. In dieser Spielzeit ist der Verteidiger unter Trainer Domenico Tedesco gesetzt.