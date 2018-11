US-Youngster absolviert Probetraining bei Hertha BSC

Nick Lima (r.) absolvierte ein Probetraining bei den Herthanern

Die Pause im Zuge der Nations League nutzten die Verantwortlichen von Fußball-Bundesligist Hertha BSC, um die hinterbliebenen Profis zu einem 90-minütigen Stelldichein zu bitten. Mit von der Partie war auch ein US-Talent.

Die Pause komme für den Hauptstadtklub zu einer sehr gelegenen Zeit, berichtete Coach Pál Dárdai den anwesenden Journalisten. "Das ist die Phase für Erkältungen und Infekte", begründete der 42-Jährige das lichte Aufgebot.

Ergänzt wurde die Rumpftruppe der Berliner durch Gastspieler Nick Lima. Der 23-jährige US-Youngster absolvierte ein Probetraining bei der Hertha. Der Rechtsverteidiger steht derzeit bei den San José Earthquakes unter Vertrag. In der laufenden MLS-Saison bestritt er 34 Einsätze, in denen er zwei Tore erzielte und zwei weitere auflegte. 2017 belegte er Platz vier bei der Wahl zum Rookie of the Year.

Am Donnerstag steht zudem ein Test gegen den FC Erzgebirge Aue an. Einsatzzeiten winken vor allem den arrivierten Stammkräften: "Für Davie Selkes Rhythmus wäre es gut, wenn er 90 Minuten schafft, bei Marko Grujic wären 60 bis 70 Minuten schön. Auch Pascal Köpke wird auf seinen Einsatz kommen", erklärte Dárdai.