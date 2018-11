S04-Ikone Fischer lobt Tedesco: "Macht Riesenjob"

Klaus Fischer hält Domenico Tedesco für den richtigen Schalke-Trainer

Nachdem Schalke-Ikone Klaus Fischer öffentlich Kritik am Trainer des Fußball-Bundesligisten geübt hat, ruderte der ehemalige Stürmer jetzt etwas zurück.

"Tedesco macht einen Riesenjob auf Schalke", stellte Fischer in einem Interview mit der "Welt" klar und ergänzte: "Die Mannschaft befindet sich derzeit einfach in einer Phase, in der sie nicht das Glück hat, sich auch einmal zu belohnen. Ich weiß, dass intern darüber gesprochen wird."

Tedesco sei mit Begeisterung dabei, er habe die Mannschaft im Griff, so Fischer: "Ich halte ihn nach wie vor für einen sehr guten Trainer." Davon, dass Tedesco der richtige Coach für die Königsblauen sei, ist der 68-Jährige "hundertprozentig überzeugt".

Vor knapp zwei Wochen hatte Fischer die Taktik von Tedesco kritisiert. "Meine Welt ist das nicht mehr", hatte er in einem Interview der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" gesagt: "Das ist nicht mein Fußball, nur lange Bälle aus der Abwehr nach vorne zu schlagen und dann hinterher zu laufen."

"Es spricht immer der Stürmer in mir. Die langen Bälle schlägt man, wenn man aus dem Spiel heraus keine Möglichkeiten hat", erklärte Fischer seine Kritik: "Das ist für die Offensivspieler immer schwierig. Dass die Mannschaft auch anders spielen kann, hatte sie vorher schon bewiesen."

S04-Ikone Fischer: BVB mit "Spielglück"

In dem Interview äußerte sich Fischer auch zum Höhenflug des Rivalen Borussia Dortmund. "Egal, welche Mannschaft sie nehmen, Spielglück und Spielpech liegen so nah beieinander. Das kann man selbst bei Borussia Dortmund sehen", so der Ex-Nationalspieler.

Dass Schalke am Ende der Saison wie im Vorjahr wieder vor dem BVB landet, glaubt Fischer nicht: "Wir haben zehn Punkte, da muss man schon eine unglaubliche Serie hinlegen, um überhaupt in die Nähe zu kommen. Wir müssen schauen, dass wir schnell aus dem Tabellenkeller kommen. Das wird schwer genug, da braucht man sich nichts vormachen."