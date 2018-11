Durchbruch? FC Bayern vor Einigung mit Aaron Ramsey

Aaron Ramsey soll vor einem Wechsel zum FC Bayern stehen

Der FC Bayern München steht laut englischen Medien kurz davor, Noch-Arsenal-Profi Aaron Ramsey zu verpflichten. Angeblich ist der Rekordmeister davon überzeugt, das Rennen um den Waliser für sich entschieden zu haben.

Wie der "Independent" am Donnerstag berichtet, haben die vermeintlichen Gespräche zwischen dem FC Bayern und Aaron Ramsey zu einem vorläufigen Ergebnis geführt. Demnach ist sich der Rekordmeister "sicher, das Rennen um Ramsey gewonnen zu haben", schreibt das Blatt.

Der 27-jährige Waliser steht nur noch bis zum Ende der aktuellen Saison beim FC Arsenal unter Vertrag und ist offenbar gewillt, die Gunners nach insgesamt neun Jahren ablösefrei zu verlassen. Auch zahlreiche englische Klubs haben sich in der Vergangenheit um die Dienste des 60-fachen Nationalspielers bemüht, den Zuschlag soll sich nun aber der FC Bayern gesichert haben.

Langfristiger Vertrag beim FC Bayern?

In den Gesprächen habe es "einen Durchbruch" gegeben, behauptet der "Independent", der davon ausgeht, dass Ramsey beim deutschen Rekordmeister einen langfristigen Vertrag unterschreibt.

Schon vor einigen Tagen hieß es, der FC Bayern würde die Gespräche mit Ramsey im Winter forcieren. Durch den auslaufenden Vertrag muss der FC Arsenal gemäß den Statuten im letzten Vertrags-Halbjahr nicht über die Verhandlungen informiert werden. Die Münchner könnten demnach "hinter verschlossenen Türen" mit dem Waliser verhandeln bzw. schon verhandelt haben.

Ramsey stand in der laufenden Premier-League-Saison für die Gunners sechsmal in der Startelf, sechs weitere Male wurde er eingewechselt. Insgesamt blickt der zentrale Mittelfeldspieler auf Erfahrung aus 376 Pflichtspieleinsätzen zurück. Sein erstes Spiel für den FC Arsenal machte Ramsey am 13.08.2008.