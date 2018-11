Jonathan Tah verteidigt DFB-Star Jérôme Boateng

Jonathan Tah debütierte 2016 für den DFB

Die Nichtnominierung von Bayern-Star Jérôme Boateng für das DFB-Team sorgte zuletzt für Aufsehen. Einer der Boatengs Rolle übernehmen könnte, ist Jonathan Tah.

"Ich fühle mich eigentlich schon seit rund zwei Jahren als fester Bestandteil der Nationalelf. Aber klar will ich künftig mehr Einsatzzeiten bekommen und mich beweisen", verriet der 22-Jährige gegenüber dem "Sportbuzzer". In seiner Karriere spielte der Ex-Hamburger bislang dreimal für die A-Nationalmannschaft.

Gleichzeitig verteidigt der Innenverteidiger aber seinen Nationalmannschafts-Kollegen Boateng: "Ich habe sehr großen Respekt vor Jérome, er war schon immer ein Vorbild für mich." Darüber hinaus fügte der Rechtsfuß an: "Wenn ich solch eine Karriere wie er hinlegen könnte, würde ich das sofort unterschreiben." Eine Wachablösung Boatengs sehe er zudem nicht.

Jonathan Tah möchte Abstieg mit dem DFB verhindern

Nach dem WM-Debakel strebt das DFB-Team einen Umbruch an. Tah schaffte es im Sommer nicht in das deutsche Aufgebot für Russland. "Ich wäre trotzdem gern dabei gewesen. Mein Motto lautet: Ich verliere nie. Entweder ich gewinne, oder ich lerne. Aus jeder Situation kann man etwas Positives mitnehmen", so der Verteidiger von Bayer Leverkusen.

Im Nations-League-Spiel gegen die Niederlande geht es für die Elf von Joachim Löw um den Klassenerhalt. Im Vorfeld der Begegnung zeigte sich Tah nun kämpferisch: "Das Wort Abstieg hört sich nicht schön an, nie im Sport. Auch wenn man es sicher nicht mit einem Bundesliga-Abstieg oder einer verpassten WM vergleichen kann, wollen wir uns dieses Szenario unbedingt ersparen."