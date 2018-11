Bayern-Talent fällt "mehrere Wochen" aus

Paul Will fehlt dem FC Bayern "mehrere Wochen"

Der Name Paul Will fand sich in dieser Spielzeit bereits dreimal auf dem Spielbogen der Profis des Fußball-Bundesligisten FC Bayern wieder, zu einem Einsatz kam der 19-Jährige bislang allerdings noch nicht. In Kürze wird es dazu wohl auch nicht kommen.

Der Mittelfeldspieler erlitt im Regionalliga-Duell der zweiten Mannschaft der Bayern beim 1. FC Nürnberg II eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel und fällt "mehrere Wochen" aus. Das meldeten die Münchner am Donnerstag.

In der vierten Liga bestritt Will 2018/19 bislang 14 Partien für die Mannen von der Isar. Dabei erzielte er einen Treffer, ein weiteres Tor bereitete er vor. Der U20-Nationalspieler des DFB wechselte erst im Sommer aus der U19 des 1. FC Kaiserslautern zum Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters.

Sein Vertrag in München endet im Sommer 2021.