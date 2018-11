Usain Bolt stellt Fußball-Karriere infrage

Usain Bolt schließt ein Ende seiner Fußball-Karriere in Betracht

Zuletzt arbeitete der achtmalige Sprint-Olympiasieger Usain Bolt auf Hochtouren daran, eine Karriere als Fußball-Profi zu starten. Ein Engagement beim australischen Klub Central Coast Mariners scheiterte Anfang November allerdings daran, dass sich beide Parteien nicht auf einen Vertrag einigen konnten. Nun verliert der 32-Jährige offenbar die Geduld.

"Ich werde bis Ende November entscheiden, ob ich zu einem anderen Klub gehen werde oder die Sache beende", zitiert "ESPN" den Jamaikaner. Am Interesse der Fußball-Welt mangelt es demnach allerdings nicht. "Ich habe viele Angebote", so Bolt weiter.

Usain Bolt nimmt Kritik gelassen

Die Kritik, die Bolt während seiner Zeit bei den Mariners einstecken musste, lässt den schnellsten Mann der Welt kalt. "Die Leute können sagen, was sie wollen, ich gehe meinen Weg. Die Leute redeten auch schlecht über mich, als ich mit der Leichtathletik begann und ich habe jedes Jahr bewiesen, dass sie falsch lagen."

Der deutsche Ex-Nationalspieler und derzeitige A-League-Coach Markus Babbel stellte klar, Bolt werde auch in "100 Jahren kein Fußballer". "Er hat ein bisschen Potenzial gezeigt, aber für jeden Profi-Fußballer wäre das [ein Profivertrag] ein Schlag ins Gesicht. Aus Marketing-Sicht ist das in Ordnung, aber aus sportlicher Sicht ist es einfach lächerlich", sagte der irische Stürmer Andy Keogh in der "Keith Andrews Show".

Er nehme die negativen Stimmen ohnehin nicht persönlich, sondern lache drüber. Außerdem hätten Fußball-Größen wie Paul Pogba oder Raheem Sterling ihm bestätigt, dass er den Sprung zum Profi schaffen könnte.